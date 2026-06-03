El Ayuntamiento de Palma da un paso más para que las ayudas culturales y las deducciones del IBI sean compatibles

Archivo - El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, en una librería. - PP PALMA - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma debatirá próximamente una modificación de la ordenanza fiscal para que las ayudas a entidades culturales y las deducciones al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) sean compatibles.

La Junta de Gobierno ha aprobado elevar al pleno la aprobación inicial de esta modificación, que afectará únicamente al IBI cultural, es decir, el que pagan los establecimientos dedicados a la cultura.

Según ha explicado este miércoles la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, la ordenanza fiscal que regula este tributo impedía que quien recibiera una subvención cultural pudiera acogerse a su vez a la deducción.

Una vez entre en vigor la modificación de la normativa municipal, en el caso de que reciba el visto bueno del pleno, sí se permitirá esta posibilidad.

CASI 100 PLAZAS NUEVAS

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a dos ofertas de ocupación pública. Mediante una de ellas se ofertarán 96 nuevas plazas que reforzarán diferentes áreas municipales, de las cuales 62 son de tasa de reposición y 34 de tasa específica, es decir, enfocadas en servicios esenciales.

La segunda será de promoción interna y ofertará otras 75 plazas para impulsar la progresión profesional del personal municipal y reforzar la estructura organizativa.

BANCO DE ALIMENTOS Y CURSOS DE IDIOMAS

También se ha renovado el convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Mallorca, a través del cual se concede 100.000 euros para financiar el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de comida a personas vulnerables durante 2025 y 2026.

Además, se ha aprobado el inicio de dos expedientes de contratación para que PalmaActiva ponga en marcha cursos de inglés, alemán y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).