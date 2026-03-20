El Ayuntamiento de Palma da un paso más para otorgar la máxima protección al monolito de Sa Feixina

Archivo - Imagen de recurso del monolito de Sa Feixina, monumento, Crucero Baleares - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, con los votos a favor del PP y de Vox, ha dado un paso más para otorgar la máxima protección al monolito de Sa Feixina.

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente ha debatido este viernes la aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana (PGOU) para incluir el monumento en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos de la Ciudad.

Después de que la medida fuera aprobada por la Gerencia de Urbanismo el año pasado, este es el penúltimo paso para certificarla. La votación final tendrá lugar en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará la semana que viene.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha sido muy crítica con la decisión de proteger un monolito "fascista", dado que --aunque se le retiró los símbolos y referencias hace años-- fue levantado para rendir homenaje a los responsables del Crucero Baleares, implicado en la "matanza" de las Desbandá de Málaga durante la Guerra Civil, en la que se calcula que murieron entre 3.000 y 5.000 personas.

De este modo, han lamentado los ecosoberanistas en un comunicado, se consolidará la presencia de un monumento que "glorifica la violencia contra la población civil" y se reforzará "la estrategia de la derecha de esconder su pasado y blanquear el franquismo".

"No puede haber neutralidad ante un símbolo fascista. O estás con las víctimas o estás con los verdugos. Y el PP y Vox han elegido bando", ha criticado Truyol, quien ha calificado a los dos partidos como "herederos políticos del franquismo".

A esta decisión, ha lamentado, se le suma la reciente derogación de la ley de memoria democrática de Baleares y la "censura" de un acto escolar para conmemorar a la represaliada Aurora Picornell. "El mes de marzo se recordará como el mes de la cruzada contra la memoria", ha señalado el partido.

La portavoz ecosoberanista, además, ha contrapuesto la protección del monolito de Sa Feixina con la situación de los más de 600 edificios y elementos patrimoniales de Palma que serían merecedores de esta medida pero que, sin embargo, el PP "no ha movido ni un dedo para protegerlos".

"Es indecente, dejan caer el patrimonio vivo de Palma y, en cambio, blindan una piedra que glorifica la dictadura", ha concluido Truyol.