El Ayuntamiento de Palma destina 134,2 millones de euros a la mejora de los barrios y equipamientos municipales

La teniente de alcalde de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, presenta el presupuesto para 2027 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma destinará un presupuesto de 134,2 millones de euros para 2027 a mejorar los barrios, los espacios públicos y los equipamientos municipales.

La teniente de alcalde de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha comparecido este miércoles en comisión plenaria para presentar el presupuesto del área, que se incrementa en un 12,5 por ciento en comparación con el año anterior.

Según ha destacado la regidora y ha subrayado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las cuentas ponen especial atención en el mantenimiento de los barrios, la renovación de los espacios públicos, la mejora de las zonas verdes y la modernización de las infraestructuras y equipamientos municipales.

El presupuesto permitirá dar continuidad a las actuaciones de mejora que se están desarrollando en los diferentes barrios de la ciudad, al tiempo que impulsará nuevos proyectos estratégicos.

Uno de los principales ejes es la mejora del estado de las calles, aceras y espacios públicos, para lo que el servicio de Vialidad contará con una dotación de 21,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 53 por ciento respecto a 2026.

Dentro de esta partida, se destinan 6 millones de euros a reforzar las actuaciones de renovación y mejora de aceras y calzadas en los diferentes barrios de la ciudad.

Estça previsto continuar con el Plan Renove en el Secar de la Real, Coll d'en Rabassa, Son Oliva, la Soledat, es Vivero, Son Cladera, Marquès de la Fontsanta, Son Ferriol, Sant Jordi, Son Forteza Nord y Sud, es Rafal Nou, la Vileta y Son Güells.

También se contemplan actuaciones específicas como la renovación del pavimento de la plaza de Cort y la reparación de pavimentos pétreos y adoquinados en diferentes calles.

MEJORA DE LOS ESPACIOS VERDES

Asimismo, se prevé la mejora y conservación de los espacios verdes, con un presupuesto de 25,7 millones de euros para el servicio de Parques y Jardines, lo que supone un incremento de 5,8 millones respecto al ejercicio anterior.

Entre otros destacan las mejoras en los parques de Ses Palmeres, Krekovic, Ses Sorts, la Femu, Rosa Bueno, Baltasar Valentí, Josep Tarongí, Illes Pitiüses y Crédito Balear, así como la creación de una nueva zona infantil en Son Martorell y la ampliación del parque de Maria Ferrer.

El presupuesto contempla una inversión cercana a los 586.000 euros para incrementar las zonas de sombra en parques y espacios públicos, con la plantación de árboles y la instalación de elementos de sombra artificial.

Estas actuaciones se desarrollarán, entre otros, en los parques de Mare de Déu de la Victòria, Son Gibert, Son Fuster Nou, es Carnatge, Son Dameto, Son Puig, Son Espanyol y Son Ximelis.

Las cuentas también incluyen 800.000 euros para el mantenimiento de la finca de Son Quint y 750.000 euros para la mejora de las jardineras de Playa de Palma.

El presupuesto destinado al servicio de alumbrado público asciende a 13,2 millones de euros, un incremento del 44,7 por ciento. Esta partida permitirá avanzar en la modernización del alumbrado con la sustitución progresiva de luminarias convencionales por tecnología LED.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la renovación del alumbrado en Coll d'en Rabassa, es Vivero, Cas Capiscol y Verge de Lluc, la calle Aragó y la Rambla. También se contemplan mejoras en la iluminación de los pasajes peatonales de Son Dameto y de los paseos de es Carnatge.

Paralelamente, ha destacado Cort, el área continuará trabajando en la puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico mediante proyectos de iluminación ornamental, entre ellos los previstos para el cauce de sa Riera y la Murada de la Mar.

MEJORAS EN COLEGIOS

En materia de centros docentes, el presupuesto asciende a 14,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,3 por ciento. En concreto, cerca de 3,8 millones de euros se destinarán a actuaciones de mantenimiento en los colegios públicos de educación infantil y primaria, incluyendo mejoras de climatización, iluminación, pintura y reparaciones en las instalaciones.

Dentro esta cantidad, se prevén 2 millones de euros a proyectos de inversión conjunta en los centros educativos mediante un convenio de colaboración con el Ibisec, pendiente de firma.

Por otra parte, se contemplan 1,1 millones de euros para actuaciones en las 'escoletes' municipales, de los cuales 800.000 euros se destinarán al mantenimiento de la red municipal y 300.000 euros a la redacción de los proyectos de las futuras 'escoletes' de Ciutat Antiga y Santa Catalina.

Y en cuanto al servicio de edificios municipales, el presupuesto es de 16,3 millones de euros, un aumento del 40 por ciento, y contempla cerca de 5,8 millones de euros para el mantenimiento, conservación y ejecución de obras de mejora en los diferentes inmuebles municipales.

En este ámbito, destaca la rehabilitación de la fachada y la cubierta de s'Escorxador, para la que se dispondrá de 762.000 euros durante 2027, así como una partida adicional de 250.000 euros para la rehabilitación del 'casal' de barrio de este mismo equipamiento.

También se prevén 420.000 euros para la reparación del voladizo de Cort, 1,3 millones de euros para actuaciones de mejora en Son Pacs, 500.000 euros para el parque de bomberos de Son Malferit y 350.000 euros para la rehabilitación del edificio de Can Tarrers.

Además de las partidas destinadas al mantenimiento y mejora de los servicios municipales, el presupuesto de Infraestructuras contempla más de 36,4 millones de euros de inversión.

Entre los proyectos previstos destacan la remodelación del paseo marítimo de la Playa de Palma, con una dotación de 2,5 millones de euros; la reurbanización de las calles Robert Graves y Polvorín, con 2 millones; la dotación de servicios de la calle Aragó, con más de 2 millones; y la reforma del paseo de Sagrera, con más de un millón de euros.

Asimismo, se incluyen actuaciones como la recuperación del antiguo velódromo del Tirador, con un millón de euros; la reforma de la plaza Pius IX de Can Pastilla, con 750.000 euros; el Parc de la Música, con 600.000 euros; y la creación de una nueva zona verde en Cala Major, con 550.000 euros.

También se contemplan partidas para el futuro Jardín Botánico, la mejora de los edificios de Son Flor y Son Peretó y nuevos equipamientos de barrio en Son Oliva, Son Sardina y Can Pastilla.

POLÍGONOS INDUSTRIALES

En materia de accesibilidad, destaca la instalación de los dos primeros cambiadores inclusivos de Palma y la actualización del Plan de Accesibilidad municipal, que llevaba más de una década sin renovarse.

Las mejoras de accesibilidad seguirán incorporándose de manera transversal en las actuaciones de renovación de calles, aceras, parques y jardines, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la incorporación de elementos y juegos infantiles inclusivos.

Por otro lado, en cuanto a los polígonos industriales, contará en 2027 con una dotación económica de 3 millones de euros para la ejecución de la primera fase de remodelación de las calles y aceras del polígono de Can Valero, mientras que otros 500.000 euros se dedicarán a la mejora del acerado de la calle Gremi de Boneters, en el polígono de Son Castelló.

Esta última actuación dará continuidad a las mejoras de las aceras realizadas en la calle Gremi de Ferrers, avanzando así en la renovación progresiva de las infraestructuras de los polígonos industriales de Palma.

Por último, el presupuesto contempla una dotación de 990.000 euros para continuar con las actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora de las fuentes ornamentales.

En este sentido, el Ayuntamiento seguirá trabajando en la recuperación y puesta a punto de las cerca de 60 fuentes ornamentales de la ciudad.