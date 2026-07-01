El Ayuntamiento de Palma evalúa los riesgos que pudiera provocar el eclipse solar del 12 de agosto

La Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento de Palma para debatir medidas que se aplicarán en el eclipse del 12 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento de Palma ha mantenido este miércoles una nueva reunión de trabajo para avanzar en la coordinación del dispositivo especial previsto con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, en la que se han evaluado los riesgos que podría comportar este evento.

La sesión se enmarca en el trabajo que el Ayuntamiento ha desarrollado junto con las diferentes áreas, administraciones y cuerpos implicados.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que este encuentro ha servido para reforzar la coordinación de las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y evitar posibles situaciones de colapso derivadas de la elevada afluencia de personas que se prevé durante esa jornada.

Durante el encuentro se han analizado los principales riesgos asociados al evento y las medidas que deberán aplicarse en materia de seguridad ciudadana, protección civil, movilidad y gestión de emergencias, con el objetivo de "ofrecer una respuesta coordinada y eficaz, y minimizar las incidencias que puedan producirse tanto en la ciudad como en los principales puntos de observación del fenómeno".

El Ayuntamiento trabajará de forma coordinada en la definición del dispositivo previsto con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, que incluirá todas aquellas medidas de seguridad, organización y regulación que sean necesarias para garantizar la protección de la ciudadanía, preservar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y evitar situaciones de riesgo o colapso durante la jornada.

El encuentro de este miércoles ha contado con la asistencia del primer teniente de alcalde, Javier Bonet, el regidor de Seguridad Ciudadana y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, el jefe de Bomberos Palma, Eder García, el coordinador general de Seguridad Ciudadana, Jaume Pla, el coordinador general de Función Pública, Albert Abad, el director general de Movilidad, Toni Román, el director general de Medio Ambiente, Sebastià Pujol, y el jefe de departamento de Medio Ambiente, Carlos Llopis, entre otros miembros.