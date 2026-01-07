El Ayuntamiento de Palma garantiza apoyo a las personas sin hogar ante las bajas temperaturas

Archivo - Ayuntamiento de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha garantizado apoyo a las personas que viven en la calle ante las bajas temperaturas previstas para estos días.

Así lo ha apuntado la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, Lourdes Roca, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno tras ser preguntada por la cuestión.

"Desde Servicios Sociales tenemos contacto continuo con la gente que vive en la calle", ha sostenido, agregando que el Ayuntamiento se coordina con el Consell de Mallorca.

Igualmente, ha subrayado que gran parte de las personas sin hogar no quieren ir a un centro, de modo que han recibido ayuda durante estas Navidades y noches frías.

En caso de que quieran ir a un centro, ha dicho Roca, aunque no haya plazas se contratan hostales o se puede buscar un hueco a nivel de urgencia.