El Ayuntamiento de Palma habilita plazas para familias y embarazadas en los aparcamientos municipales - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha habilitado plazas de estacionamiento de uso preferente para familias con niños y embarazadas en los aparcamientos municipales de rotación gestionados por la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP).

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado Cort, que añadido que se han reservado dos plazas en cada uno de los aparcamientos municipales de rotación, con el objetivo de facilitar el estacionamiento y el acceso a las instalaciones a las familias que se desplazan con bebés, niños pequeños o carritos, así como a las mujeres embarazadas.

Las plazas se han situado en zonas próximas a los ascensores y las escaleras, con el fin de facilitar el acceso y los desplazamientos de los usuarios de los aparcamientos con niños pequeños o carritos. En este sentido, se ha instalado la señalización correspondiente para identificar estos espacios de estacionamiento preferente.

En concreto, la medida se ha aplicado en los aparcamientos municipales de rotación de Vía Roma, Manacor, Santa Pagesa, parque de sa Riera, Avenidas, Parc de la Mar, plaza Mayor, Comtat del Rosselló y Marquès de la Sénia.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palma pretende facilitar la movilidad de las familias y de las mujeres embarazadas y dar prioridad a aquellas personas que, por sus circunstancias, pueden necesitar un acceso más próximo y accesible a las instalaciones.