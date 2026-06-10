El Ayuntamiento de Palma y el IMAS firman un convenio para la gestión de las bonificaciones del IBI a familias numerosas

Archivo - Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han firmado un convenio de colaboración para facilitar el intercambio de información de los títulos de familia numerosa, con el objetivo de mejorar la gestión de las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) previstas en la ordenanza fiscal municipal.

El convenio lo ha aprobado este miércoles la Junta de Gobierno, según ha informado en la rueda de prensa posterior la portavoz del equipo de gobierno de Cort, Mercedes Celeste.

En la bajada de impuestos aprobada esta legislatura, el IBI contempla bonificaciones para las familias numerosas, que alcanzan el 90 por ciento de la cuota en el caso de viviendas con un valor catastral de hasta 200.000 euros, y el 50 por ciento en el resto de inmuebles, cualquiera que sea su tipología, siempre que esté reconocida conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento podrá verificar de manera eficaz la vigencia y validez de los títulos necesarios para acceder a estas bonificaciones fiscales, evitando trámites adicionales y simplificando los procedimientos administrativos.

El IMAS dispone de la información actualizada relativa a los títulos acreditativos de estas condiciones. En este sentido, el convenio establece un sistema de intercambio de información entre ambas administraciones que permitirá el acceso a los datos necesarios para la tramitación de las bonificaciones.