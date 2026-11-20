El Ayuntamiento de Palma inaugura el tradicional belén de Cort - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha inaugurado este viernes el tradicional belén de Cort, instalado en el vestíbulo de la sede consistorial, que podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asistido al acto de inauguración, que ha contado también con la presencia de la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, y de representantes de la Associació de Betlemistes de Mallorca, entidad encargada del diseño y montaje del belén por duodécimo año consecutivo.

Según ha destacado Cort en una nota de prensa, este año el belén cuenta con más de 300 figuras de barro, entre personas y animales, unas 100 más que el año pasado, elaboradas expresamente para esta composición y pintadas a mano por Margalida Nicolau.

Además, todos los elementos que forman parte de la maqueta, incluidas las casas y las diferentes construcciones, son reproducciones realizadas artesanalmente.

La escena representa el Nacimiento de Jesús y recrea, asimismo, distintos momentos de la vida cotidiana, tanto en las calles de Palma como en el campo mallorquín, con especial presencia de los oficios y las tradiciones propias de la isla.

Como principal novedad de esta edición, el belén incorpora la recreación de las murallas renacentistas y los jardines de S'Hort del Rei, además de la escenificación de la llegada de los tres Reyes Magos a la bahía de Palma en tres 'llaüts'.

Asimismo, se han ampliado sus dimensiones y su perspectiva visual. Hasta ahora, la instalación podía contemplarse desde un ventanal frontal, mientras que este año incorpora dos grandes ventanales laterales que permiten observar la composición desde diferentes ángulos.

Igualmente, se ha ampliado la mesa sobre la que se instala la maqueta, que alcanza unas dimensiones de seis por tres metros, con el objetivo de ofrecer una visión más amplia y detallada de las diferentes escenas.

La instalación se ha situado en el centro del vestíbulo y cuenta con un recorrido organizado mediante una puerta de entrada y otra de salida, con el objetivo de facilitar la visita y garantizar una circulación fluida de los visitantes.

Por otra parte, se ha inaugurado este viernes el Buzón Real, acompañado por un grupo de niños de Palma, que estará ubicado en el Consistorio para recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos hasta el próximo 5 de enero.

HORARIO DE VISITAS

El belén de Cort podrá visitarse de lunes a viernes, de 08.30 a 20.30 horas; los sábados, de 09.00 a 19.00 horas; y los domingos y festivos, de 10.00 a 19.00 horas.

El 30 de diciembre permanecerá cerrado de 15.00 a 20.00 horas con motivo de la Diada de la Conquesta; el 31 de diciembre estará cerrado durante toda la jornada por la celebración de l'Estendard y Noche Vieja; y el 3 de enero no podrá visitarse entre las 10.00 y las 14.00 horas, coincidiendo con la llegada de los pajes.