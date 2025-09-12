El Ayuntamiento de Palma inicia un operativo de limpieza con diez operarios y maquinaria en Camp Redó

Operarios de Emaya durante el dispositivo especial de limpieza en Camp Redó. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha un operativo especial de limpieza en Camp Redó, en el que participarán una decena de operarios y distinta maquinaria de la empresa Emaya.

El teniente de alcalde, regidor de Medi Natural y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, ha visitado este viernes el barrio para presenciar el inicio de las tareas.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que Emaya desarrolla estas actuaciones extraordinarias con periodicidad trimestral en las zonas con más densidad poblacional de la ciudad y que, en este sentido, presentan más necesidades a nivel de limpieza y mantenimiento de calles, plazas y mobiliario urbano.

Después de es Camp Redó, donde los operarios permanecerán entre tres y cinco días en función del volumen de trabajo que tengan que afrontar, el dispositivo se trasladará al barrio de Son Gotleu.

En cualquier caso, esta acción de refuerzo de la limpieza se complementa con el servicio regular que Emaya realiza en el conjunto del municipio, así como con otras intervenciones extraordinarias, como 'Palma a punt'.

El teniente de alcalde ha recorrido las calles de la zona y ha indicado que la finalidad del Ayuntamiento y de la empresa municipal con este tipo de intervenciones es "completar los trabajos de limpieza ordinaria", al incidir especialmente en la retirada de muebles, electrodomésticos y otros elementos voluminosos, además del desbroce de hierbas y el mantenimiento de parques y jardines.

El dispositivo está integrado por una decena de operarios y una importante dotación de equipamientos y medios técnicos, como camiones con caja abierta y plataforma elevadora, camiones grúa y máquinas desbrozadoras. A lo largo del anterior operativo especial desarrollado en este barrio, los trabajadores de Emaya retiraron, aproximadamente, 2.500 kilos de residuos.