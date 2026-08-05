El Ayuntamiento de Palma inicia la reparación de la fuente de Rosa Bueno y culmina la mejora de la plaza Progrés

El Ayuntamiento de Palma inicia la reparación de la fuente de Rosa Buena y culmina la mejora de la plaza Progrés - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado los trabajos de reparación de la fuente ornamental del parque de Rosa Bueno y, por otro lado, ha finalizado la mejora de la fuente de la plaza Progrés.

Estas actuaciones se enmarcan en las labores de mantenimiento, reparación y mejora de las fuentes de la ciudad con el objetivo de garantizar su funcionamiento, preservarlas y mejorar la imagen y calidad de los servicios públicos, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En estos momentos, los trabajos se centran en la fuente del parque de Rosa Bueno, donde se están llevando a cabo actuaciones de reparación, así como la instalación de una barrera antirraíces para proteger la infraestructura.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha finalizado recientemente la mejora de la fuente de la plaza Progrés, con la reapración del perímetro de la instalación

Estas actuaciones forman parte del mantenimiento que Cort desarrolla en las 51 fuentes ornamentales existentes en Palma, agrupadas en 38 conjuntos y distribuidas por todos los distritos de la ciudad.

En las próximas semanas está previsto intervenir en la fuente circular inferior de los jardines de sa Feixina y en la fuente de Nuredduna.

La red de fuentes ornamentales de Palma está integrada por las del Maestro Eak Tai Ahn, plaza de la Reina, Glorieta de la Reina, plaza Juan Carlos I, las Escalinatas de la Seu, los jardines de s'Hort del Rei, Drassanes, plaza Porta de Santa Catalina, sa Clastra, Barques de Bou, la Rambla, plaza de España, plaza de San Jerónimo, Costa des Gas, los jardines de sa Feixina, Es Fortí, plaza Progreso, los jardines del Marqués de la Sènia y los jardines de Cuarentena.

También hay fuentes en Son Dameto-Dragonera, parque de Son Dameto Nou, parque de Son Dameto Dalt, parque Ramón Rotger (General Riera), Camí de Jesús, parque de sa Riera (Falca Verda), parque de Sa Riera, plaza Cardenal Reig, plaza Abu Yahya, plaza París, parque de Son Costa, parque de la Femu, parque de ses Fonts, parque de ses Estacions, Rafal Nou-Rosa Bueno, parque de Son Gibert, Ses Fontanelles y la plaza de las Maravillas.