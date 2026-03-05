El Ayuntamiento de Palma lanza dos cursos de ciberseguridad de la mano de una empresa de Silicon Valley

Firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Palma y Palo Alto Networks. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha lanzado dos cursos de ciberseguridad dirigidos a profesionales de la mano de la empresa Palo Alto Networks, radicada en Silicon Valley y consoiderada una de las líderes mundiales en materia de soluciones digitales.

Estas formaciones son fruto del acuerdo que el Consistorio y la multinacional firmaron el pasado mes de diciembre y se enmarcan en el proyecto Palma Culture & Innovation Bay.

El documento que se firmó en su día, ha recordado Cort en un comunicado, establece un marco de actuación conjunta en ámbitos como la concienciación en términos de ciberseguridad, la formación técnica avanzada, la organización de eventos especializados y la colaboración con entidades públicas, privadas y académicas para fomentar el talento digital y la empleabilidad en el sector tecnológico.

Como primera acción derivada de esta línea de colaboración, el área municipal de Innovació convocará dos cursos presenciales de alto nivel técnico que comenzarán a partir del próximo mes de abril.

Por una parte, se llevará adelante el curso de 'Cortex XDR', enfocado en la detección, análisis y respuesta frente a amenazas avanzadas y que se realizará el 7 de abril.

El curso en torno a Firewalls de Nueva Generación (NGFW ), que comprenderá formación práctica sobre configuración, gestión y despliegue de cortafuegos en sus versiones más recientes, está previsto para el 8 de abril.

Ambas propuestas formativas contarán con entornos de laboratorio en la nube proporcionados por Palo Alto Networks, permitiendo a los participantes trabajar con escenarios reales mediante tecnología líder del mercado.