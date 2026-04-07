El Ayuntamiento de Palma mantendrá la fachada en la obra del edificio de la calle 31 de Diciembre

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en una rueda de prensa en Cort.- EUROPA PRESS

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que se mantendrá la fachada original del edificio situado en las calles 31 de Diciembre y Antoni Marquès para la construcción de un edificio plurifamiliar de 15 viviendas.

Así lo ha anunciado este martes el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa ofrecida este martes tras la Comisión de centro Histórico y el Consejo de Gerencia de Urbanismo, donde ha explicado que la comisión ya ha dado este martes el visto bueno al proyecto.

El regidor ha recordado que, en un principio, la obra sobre el edificio del arquitecto Gaspar Bennàssar, entendía el derribo y reconstrucción integral del edificio y que la obra se paralizó tras una petición para que el inmueble se declarase como bien de carácter catalogado.

Fidalgo ha continuado explicando que, aunque la solicitud fuera desestimada, el Ayuntamiento medió entre los diferentes agentes implicados para que se mantuviese la fachada original del edificio.

El proyecto proyecta la construcción de 15 viviendas unifamiliares y de locales comerciales para los que, por el momento, no se prevé un uso determinado, además de aparcamientos y trasteros.

El edificio se desarrollará en forma de ele de cuatro plantas piso en la calle 31 de diciembre y cinco plantas en la calle Antón Marqués, mientras que aparcamientos, trasteros y maquinaria y espacios destinados a instancias se ubicarán en el sótano del edificio.