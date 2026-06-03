El Ayuntamiento de Palma participa en un encuentro con más de 180 representantes de destinos turísticos inteligentes

Participantes en el VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha participado en el VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes celebrado en Vitoria, al que han acudido 180 gestores y responsables turísticos de toda España.

A la reunión, titulada 'Personas que hacen destinos. La inteligencia que transforma el turismo', ha asistido la coordinadora del proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI) del Ayuntamiento de Palma, María Luisa Hernández Rilova, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

En esta edición se han abordado cuestiones clave para el futuro de los destinos turísticos, como la sostenibilidad, la gobernanza, la innovación pública, la inteligencia turística y la aplicación de nuevas tecnologías al sector.

La presencia de Palma en este foro trata de reforzar el compromiso del Ayuntamiento con el modelo de Destino Turístico Inteligente impulsado por Segittur, basado en los pilares de "gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad".

"Este enfoque permite avanzar en la mejora de la competitividad turística del destino, así como en la calidad de vida de residentes y visitantes", han apuntado.

Actualmente, Cort se encuentra inmerso en el proceso de renovación de su distintivo como Destino Turístico Inteligente, un reconocimiento que acredita el grado de "madurez y compromiso" del destino con la mejora continua y con una gestión turística basada en criterios de "sostenibilidad, innovación y transformación digital".

La participación en encuentros como este constituye una oportunidad para conocer experiencias de éxito, intercambiar conocimiento con otros destinos y reforzar la colaboración entre administraciones públicas en el impulso de un modelo turístico más sostenible y resiliente.