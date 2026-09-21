El Ayuntamiento de Palma premia a los 15 usuarios "más comprometidos" con el transporte público de 2026

Usuarios del transporte público premiados este 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha premiado este lunes a los 15 usuarios "más comprometidos" con el transporte público de este año, en un acto que se ha celebrado en la Plaza España de la capital mallorquina.

El evento, organizado conjuntamente por el consistorio y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, ha celebrado este año la 12ª edición bajo el lema 'Movilidad para todas las personas. Movilidad intergeneracional'.

Los galardones reconocen el buen uso de los servicios de la EMT Palma, los autobuses interurbanos de la red TIB, el metro, el tren y el servicio de BiciPalma.

En concreto, la EMT Palma ha otorgado premios a quienes más viajes realizaron durante el año en las categorías de residentes (Franklin José Araugo Alvarenga), menores de 17 años (Ashley Stefani Jiménez Rojas, de 15 años), estudiantes y universitarios (Marta Flores López) y pensionistas (Juan Celia Barrera). En el apartado de intermodalidad, Josefa Magaña Requena ha sido distinguida por registrar el mayor número de trayectos combinando las redes urbana e interurbana.

Por su parte, el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) ha premiado a los usuarios de la tarjeta Intermodal Akram Loukili Haddach (categoría infantil), Toni Barceló Díaz (joven), Yahaira del Socorro Miranda Muñoz (general) y Domitilia Alexandra Bajaña Fuentes (pensionista).

En el servicio de BiciPalma, los usuarios destacados han sido Héctor Bueno (más trayectos), Roman Sheremetyev (más trayectos en bicicleta mecánica), Jordi Lluis Real Company (persona más veterana) y Kevin Zamora (más kilómetros sumados).

El acto también ha incluido reconocimientos especiales, pues se ha destacado la labor de Salvador Candelas Andreu, antiguo empleado de la EMT, "por su contribución a la preservación de la historia del transporte público de autobuses y del patrimonio histórico de Palma". Asimismo, el área de Movilidad ha reconocido a dos agentes de la Policía Local por su dedicación en la gestión diaria de la movilidad de la ciudad.

El encuentro ha contado con la asistencia del teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero; el director general del área, Antonio Román; el gerente de la EMT, Juan José Elías; y la gerente de la SMAP, Lydia Pérez. En representación del Govern balear han asistido la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y la gerente del CTM, Lluïsa Serra.