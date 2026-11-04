El Ayuntamiento de Palma presenta una oferta para comprar el antiguo cine Iris y sus locales adyacentes

Archivo - Edificio del antiguo Cine Iris. - PSIB - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado una oferta de 315.500 euros para adquirir el antiguo cine Iris y sus locales adyacentes, sin incluir las viviendas, de acuerdo con la valoración de los servicios técnicos municipales.

El inmueble, situado junto al CEIP Es Vivero, se pretende destinar a la futura ampliación de las instalaciones del centro educativo, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Una vez completada la valoración de los espacios, los servicios técnicos municipales han establecido un valor de tasación que ha servido de referencia para formular la oferta trasladada a la propiedad.

El Ayuntamiento dispone de una dotación económica de 1,5 millones de euros destinada a la compra del inmueble y a posteriores intervenciones que sean necesarias en este espacio.

Con la oferta formulada, Cort ha reiterado su voluntad de dar cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno municipal para la adquisición del antiguo cine Iris, con el objetivo de destinar el inmueble a la ampliación de las instalaciones del CEIP Es Vivero.