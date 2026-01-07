Renovación de la plaza de la Inmaculada en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma renovará completamente la plaza de la Inmaculada, en el barrio de Establiments, en el marco del Plan Renove.

Así lo ha informado este miércoles el portavoz adjunto del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha aprobado inicialmente el proyecto de renovación.

El proyecto saldrá ahora a exposición pública durante 15 días y después se iniciarán las obras, que durarán unos dos meses. El presupuesto para la renovación es de 170.000 euros.