El Ayuntamiento de Palma renueva cerca de 2.200 metros cuadrados de redes de protección de ocho campos de fútbol

Campo de fútbol de Can Valera - CORT

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha la renovación de 2.193 metros cuadrados de redes de protección en ocho campos de fútbol municipales, con el objetivo de mejorar la seguridad de las instalaciones deportivas y de su entorno.

Según ha detallado Cort en un comunicado, las intervenciones ya ejecutadas incluyen la instalación de nuevas redes en los campos de Can Valero, con 288 m2; Secar de la Real, con 150 m2; Coll d'en Rabassa, con 135 m2; Sant Jordi, con 120 m2; La Victòria, con 125 m2; y las pistas de Son Cladera, con 115 m2.

A estas actuaciones se suma la intervención en el campo de Miquel Nadal, donde se han recolocado 90 metros lineales de red para mejorar su funcionalidad sin necesidad de sustitución completa. En el campo de Ca'n Valero se ha llevado a cabo una actuación específica con una inversión de 7.320 euros y los trabajos han incluido la instalación de una nueva red de fondo, la colocación de anclajes y postes de acero galvanizado, el montaje del sistema y la incorporación de elementos que garantizan su resistencia y durabilidad.

Del total previsto, 933 m2 ya han sido sustituidos. El resto de la actuación corresponde al campo de Es Rafal, donde está prevista la instalación de 1.260 m2 adicionales, lo que supone una de las intervenciones de mayor envergadura.