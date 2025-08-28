El Ayuntamiento de Palma renueva el pavimento del parque de Can Palou por valor de 34.000 euros

Un tobogán, en un parque infantil. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, ha finalizado la renovación del pavimento del parque de Can Palou, en el barrio de Nou Llevant, con una inversión total de 34.182 euros.

La intervención ha supuesto la sustitución del caucho, actuando sobre un ámbito de 394 metros cuadrados y adecuando así el espacio a la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad en áreas infantiles, según ha informado Cort en un comunicado.

Además, el Consistorio ha sustituido tres toboganes infantiles en distintas zonas de la ciudad.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los parques de Can Terrers, Miquel Riera i Perelló, y Els Hostalets, con una inversión conjunta de 5.865 euros.