El Ayuntamiento de Palma repara este marzo el asfalto en la calle Aragón

Reparaciones puntuales del asfalto en la calle Aragón

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado este lunes trabajos de reparación puntual del asfalto en distintos puntos de la calle Aragón.

Las actuaciones buscan mejorar el estado de algunos elementos de la calzada, dando respuesta a reclamaciones vecinales y de usuarios, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En concreto, se repararán y mejorarán diversas zonas de la vía que, con el paso del tiempo y el tránsito de vehículos, han sufrido ciertas irregularidades.

Los trabajos se llevarán a cabo de forma progresiva durante todo el mes de marzo, aproximadamente, en diferentes tramos de la calle Aragón, desde la Vía de Cintura en dirección a Avenidas.

Estas intervenciones provocarán afectaciones puntuales al tráfico rodado en las zonas en las que se esté actuando en cada momento. No obstante, siempre quedará garantizada la circulación de vehículos, con al menos un carril abierto en cada sentido.

Este mismo lunes, los equipos del servicio de Vialidad están trabajando en el tramo más próximo a la Vía de Cintura, donde han comenzado las primeras actuaciones de mejora y reparación.