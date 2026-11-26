Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma frente al cuartel de Sant Ferran al inicio de la manifestación por el Plan de Ordenación. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha alegado que la subida salarial de los policías locales estaría avalada por un informe favorable del interventor general de la casa, que sería de conformidad con este acuerdo adoptado entre Cort y los sindicatos policiales el pasado junio.

De este modo ha reaccionado el teniente de alcalde y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá de Keizer, quien, en declaraciones a los medios, se ha mostrado "sorprendido" por la decisión de la Delegación del Gobierno en Baleares de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo que recogía la subida salarial.

Por eso, ha sostenido que "no entiende" la postura de la Delegación del Gobierno y el PSOE, a quienes a acusado de querer volver a "épocas oscuras" en los que "utilizaron a la Policía Local para cosas que no deberían haber hecho".

Bauzá ha mantenido que Cort ha llevado a cabo un incremento de los recursos humanos y materiales para mejorar las condiciones de los trabajadores, por lo que no comprende el "uso" que habría hecho el PSOE de las instituciones.

Preguntado por si un tribunal puede llegar a revocar esta subida salarial y se tendría que devolver las cuantías percibidas, ha contestado que las decisiones que se han adoptado cuentan con los informes de la Intervención General y ha pedido al PSOE que se abstenga de hacer "usos partidistas" de la administración.

En ese sentido, ha aclarado que los servicios jurídicos serán los que justifiquen la razón por la que acordó el incremento de sueldos en la Policía Local y ha tildado la medida de "positiva y necesaria" para los policías, porque así se firmó con las fuerzas sindicales tras sucesivas movilizaciones.

La intención de Cort es alegar a los requerimientos judiciales y aportar argumentos que respalden la subida de sueldos para los agentes.

Por su parte, el portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau, ha mantenido que la actuación de la Delegación del Gobierno en Baleares trata de "velar por la legalidad del acuerdo", puesto que habría "muchas cuestiones" que Cort, desde hace meses, "incumple".

Así, ha puesto como ejemplo que durante el desalojo de la acampada por la vivienda en plaza de España "no se dio cobertura" al derecho de reunión.

En el caso de la Policía Local, los informes "no estarían avalados" por los técnicos de la casa sobre un acuerdo que "no tiene fundamento jurídico" y ha recalcado que los acuerdos "tienen que cumplir la normativa" relativa a los presupuestos públicos.