El Ayuntamiento pone en marcha tres nuevas estaciones de BiciPalma en Son Castelló, Sa Indioteria y Son Sardina

Estación de BiciPalma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha puesto en marcha tres nuevas estaciones de BiciPalma en Son Castelló, Sa Indioteria y Son Sardina, una actuación que forma parte de un proyecto que prevé la incorporación de 150 nuevas bicicletas eléctricas en el servicio.

El Consistorio ha explicado este viernes en un comunicado que la nueva estación de Son Castelló, está ubicada en el Centro Tecnificación Deportiva, situado en la Gran Vía Asima, y cuenta con diez anclajes disponibles. Por su parte, la estación ubicada en la calle Santiago Álvarez Avellán, en el barrio de Sa Indioteira, dispone de 17 anclajes, mientras que la ubicada en la calle Ave Maria, en Son Sardina, cuenta con diez anclajes.

Con estas nuevas estaciones, la fase III de ampliación de BiciPalma se encuentra ya en su recta final, con prácticamente la totalidad de las nuevas estaciones previstas ya incorporadas a la red.

Durante el mes de julio se pusieron en marcha las nuevas estaciones de Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams y la avenida Picasso, en la zona de Ponent. A estas se suman ahora las de Son Castelló, Sa Indioteria y Son Sardina mientras que quedan pendientes las estaciones previstas en de Son Rapinya, Cala Gamba, Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí y Can Pastilla.

El Ayuntamiento también ha adjudicado el contrato de suministro para ejecutar la cuarta fase de ampliación de BiciPalma, con una inversión de 950.000 euros. Esta nueva fase contempla la incorporación de 230 bicicletas eléctricas y la instalación de 18 nuevas estaciones, 13 de ellas en la zona de la playa de Palma y cinco en el Paseo Marítimo.

Una vez finalizadas la tercera y la cuarta fase, el servicio alcanzará las 125 estaciones y las 1.250 bicicletas.

Actualmente, BiciPalma cuenta con más de 51.000 usuarios registrados. Durante 2025, el servicio sumó más de 1,6 millones de trayectos, lo que lo consolidó como "una de las alternativas de movilidad sostenible para los desplazamientos por la ciudad".