El Ayuntamiento de Sant Antoni cerrará el aparcamiento de Ses Variades para cumplir con una sentencia judicial

EIVISSA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha anunciado que procederá al cierre de Ses Variades en cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento promovido por la empresa inmobiliaria Subsuelos Urbanos, antigua concesionaria del aparcamiento público de la plaza de España.

La sentencia se ha hecho firme tras la inadmisión del recurso de casación presentado por el Consistorio ante el Tribunal Supremo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De esta manera, dispone de un plazo máximo de tres meses para ejecutar la clausura. En los próximos días se determinará la fecha exacta en la que se llevará a cabo el desalojo y el cierre definitivo del recinto.

El procedimiento se inició a raíz de la solicitud presentada por Subsuelos Urbanos, para que se clausuraran varios aparcamientos disuasorios municipales que, a juicio de la empresa, "reducían la afluencia de usuarios a su instalación".

La Junta de Gobierno Local desestimó esta petición, por lo que la empresa recurrió la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa en octubre de 2016.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma dictó una sentencia en 2020, en la que estimaba el recurso y acordó la incoación de los expedientes de clausura de cinco parcelas destinadas a aparcamientos, entre ellos el de Ses Variades.

Posteriormente, mediante otro auto de ejecución de 2022, el juzgado consideró adecuadamente ejecutada la sentencia como consecuencia de que el Ayuntamiento había resuelto los contratos que tenía con los titulares de los aparcamientos disuasorios.

Sin embargo, la parte contraria apeló y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentenció que el Ayuntamiento debía proceder a la clausura de los aparcamientos en el plazo de tres meses.

El Consistorio preparó un recurso de casación contra esta última resolución pero el Tribunal Supremo lo ha inadmitido este mes de octubre.

Con esta decisión, la resolución judicial que ordena el cierre de los aparcamientos ha adquirido firmeza, por lo que el Ayuntamiento debe proceder a su ejecución dentro del plazo establecido. No obstante, la única parcela de las referidas en la sentencia en la que permanecen vehículos estacionados es en Ses Variades. En consecuencia, el Consistorio procederá a la clausura del recinto en cumplimiento de las resoluciones judiciales.