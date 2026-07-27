El Ayuntamiento de Sant Lluís denuncia que se han arrancado las banderas españolas del balcón consistorial

Balcón Ayuntamiento de Sant Lluís - AYUNTAMIENTO DE SANT LLUÍS

MENORCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Lluís ha denunciado este lunes un acto vandálico contra las dos banderas españolas que ondeaban en el balcón consistorial.

Según han explicado, una de ellas colgaba del mástil oficial, situada junto al resto de banderas oficiales, y la otra bandera se había colocado con motivo de la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol. Los hechos se han detectado este fin de semana, cuando se ha constatado que ambas banderas españolas habían sido arrancadas.

El Consistorio ha condenado "rotundamente" este acto vandálico y lo ha calificado como "una grave falta de respeto hacia las instituciones y los símbolos que forman parte de ellas".

En este sentido, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha destacado que no tolerará ningún acto de esta naturaleza y que trabajará para identificar a los responsables y exigir las responsabilidades correspondientes, con el objetivo de preservar la dignidad institucional y el respeto que merecen todos los símbolos presentes en el balcón consistorial.