El balear Bartomeu Montserrat, entre los cinco finalistas al Premio Princesa de Girona Investigación

SANTANDER/PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha anunciado este viernes que uno de los cinco finalistas al Premio de Investigación 2024 es el balear Bartomeu Montserrat Sánchez (1989), catedrático de Física de Materiales e investigador principal de un grupo de investigación en la University of Cambridge.

En concreto, además de Baleares, los cinco finalistas provienen de Barcelona, Alicante y Soria, entre las más de 80 candidaturas recibidas, y cuyo ganador se proclamará el próximo 25 de abril durante el acto central del Tour del Talento en Santander.

Se trata de Montserrat, así como Ricard Alert Zenón (Barcelona, 1989), físico e investigador principal en el Instituto Max Planck de un grupo de investigación para la Física de los Sistemas Complejos; Moisés Expósito Alonso (Alicante, 1990), ecólogo evolutivo, biólogo de plantas y genetista, es investigador y profesor de biología del cambio global en la Universidad de California, Berkeley, y el Instituto Médico Howard Hughes.

Otra de los finalistas son Cristina Mayor-Ruiz (Soria, 1989), doctora en Biomedicina Molecular e investigadora principal de un grupo de investigación en IRB de Barcelona.

Además, se ha seleccionado a Katherine Villa Gómez (Armenia, Colombia. 1986), doctora en Química Física y líder del grupo de investigación en materiales avanzados para energía y remediación ambiental en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).

El Tour del Talento 2024 en Santander, que comenzará el lunes 22 de abril, acogerá el jueves 25 el acto central en el marco del Princesa de Girona CongresFest, que incluirá charlas inspiradoras, coloquios y música en directo.

Además, se anunciará al ganador/a del Premio Princesa de Girona Investigación 2024, que reconoce la trayectoria de jóvenes científicos e investigadores, incluidos los que trabajan en el campo de las ciencias humanas y sociales, con experiencias o proyectos de investigación destacados en su disciplina y que posean un espíritu emprendedor e innovador con un elevado potencial de desarrollo futuro.

Este galardón está dotado con 20.000 euros y con la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio Princesa de Girona Arte 2017).

Más de 80 candidatos se han presentado al Premio Princesa de Girona Investigación 2024. Los cinco candidatos finalistas presentarán sus proyectos en el acto central del Tour del talento en Santander, ante un jurado de expertos vinculados al campo de la investigación.

El jurado está compuesto por Quique Bassat, director del Instituto de Salud Global de Barcelona; Pilar Goya, profesora de investigación del CSIC y ex Presidenta de EuCHeMs (European Association for Chemical and Molecular Sciences); Laura Sánchez, catedrática de Genética en la Universidad de Santiago de Compostela y exconsejera de la Xunta de Galicia; Rosa Menéndez, química e investigadora del CSIC.

También componen el jurado Daniel Ramón Vidal, biólogo y vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud de ADM Biópolis; Salvador Borrós, director general de IQS; Borja Ibáñez, cardiólogo y científico del CNIC y Premio Princesa de Girona Investigación 2010 y Sílvia Osuna, profesora de investigación ICREA en el Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona (UdG) y Premio Princesa de Girona Investigación 2016.