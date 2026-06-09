Baleares acatará la decisión del Constitucional sobre la derogación de su ley de memoria: "Creemos en el poder judicial"

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PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) - El Govern acatará la decisión que el Tribunal Constitucional adopte sobre la derogación de la ley autonómica de memoria democrática una vez delibere sobre el recurso que el Gobierno tiene previsto presentar contra la norma.

Lo ha dicho la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada al respecto por la diputada socialista Pilar Costa.

"Desde el Govern defendemos y defenderemos la autonomía del Parlament, pero acataremos lo que diga la justicia porque creemos en el poder judicial", ha afirmado en el pleno de la Cámara autonómica de este martes.

La consellera ha asegurado que el Govern "cumple con lo primordial de las políticas de memoria", que es "devolver a las víctimas a sus familias", a través de la conocida como ley de fosas.

A lo largo de esta legislatura, ha detallado, se han abierto ocho fosas --se trabaja en dos más en la actualidad-- y se han recuperado 24 cuerpos.

"Una vez tengamos el dictamen de la Abogacía del Estado, que todavía no lo tenemos, actuaremos. Eso sí, defenderemos la autonomía de este Parlament", ha insistido Estarellas, quien ha defendido que la derogación de la ley de memoria --pactada entre el PP y Vox-- fue un acto "democrático" y no "un asalto".

Costa, por su parte, se ha preguntado qué hará el Govern cuando el Constitucional, en una decisión que ha dado por segura pese a que todavía ni siquiera se ha presentado el recurso, ordene la "suspensión cautelar" de la derogación de la ley de memoria.

"Cuando la ley vuelva a renacer, ¿cómo lo harán para cumplir con la legalidad?", ha subrayado la socialista, quien ha considerado que el hecho de que Estarellas hable únicamente de la ley de fosas es la prueba de que el Govern "incumplió la ley de memoria mientras estuvo en vigor".