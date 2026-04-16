Baleares acogerá la final de los premios CEX en los que participarán dos empresas de las Islas

Baleares acogerá la final de los premios CEX el 21 de mayo.
Baleares acogerá la final de los premios CEX el 21 de mayo. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 16 abril 2026 10:33
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PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares acogerá el próximo 21 de mayo la final de los Premios CEX en reconocimiento de las mejores prácticas empresariales y en los que participarán dos entidades de las Islas.

Según ha informado este jueves la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la gala estará organizada por la asociación Centros Promotores de la Excelencia y tiene como objetivo fomentar la cultura de la calidad y la innovación en la gestión empresarial.

Las entidades finalistas de las Islas son Bongrup Baleares, que presentará su proyecto 'Bontalent' para dar respuesta a la escasez de profesionales cualificados en el sector y a la falta de relevo generacional, y la cooperativa Jovent, que ha impulsado un proceso para garantizar la continuidad institucional ante la jubilación prevista de todo su equipo directivo entre 2027 y 2031.

La Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), encargada de organizar la gala, ha propuesto centrar esta edición en la gestión del relevo empresarial, un ámbito en el que trabaja a través del programa 'Ibrelleu', que conecta a personas que quieren ceder su negocio con emprendedores interesados en hacerse cargo del mismo.

Desde la Asociación CEX han señalado que, en la actualidad, el cambio generacional está afectando a las organizaciones y generando situaciones críticas, por lo que promueven la difusión de buenas prácticas empresariales para afrontar el relevo tanto del talento como de la propiedad.

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