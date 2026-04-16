Baleares acogerá la final de los premios CEX en los que participarán dos empresas de las Islas

Baleares acogerá la final de los premios CEX el 21 de mayo. - CAIB

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares acogerá el próximo 21 de mayo la final de los Premios CEX en reconocimiento de las mejores prácticas empresariales y en los que participarán dos entidades de las Islas.

Según ha informado este jueves la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la gala estará organizada por la asociación Centros Promotores de la Excelencia y tiene como objetivo fomentar la cultura de la calidad y la innovación en la gestión empresarial.

Las entidades finalistas de las Islas son Bongrup Baleares, que presentará su proyecto 'Bontalent' para dar respuesta a la escasez de profesionales cualificados en el sector y a la falta de relevo generacional, y la cooperativa Jovent, que ha impulsado un proceso para garantizar la continuidad institucional ante la jubilación prevista de todo su equipo directivo entre 2027 y 2031.

La Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), encargada de organizar la gala, ha propuesto centrar esta edición en la gestión del relevo empresarial, un ámbito en el que trabaja a través del programa 'Ibrelleu', que conecta a personas que quieren ceder su negocio con emprendedores interesados en hacerse cargo del mismo.

Desde la Asociación CEX han señalado que, en la actualidad, el cambio generacional está afectando a las organizaciones y generando situaciones críticas, por lo que promueven la difusión de buenas prácticas empresariales para afrontar el relevo tanto del talento como de la propiedad.