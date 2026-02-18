Baleares acogerá en los próximos dos años más de 260 talleres para mejorar la gestión emocional de los sanitarios

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente del Copib, Javier Torres. - CAIB

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud y el Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) han firmado un convenio de colaboración a través del cual, entre 2026 y 2027, ofrecerán 267 talleres para mejorar la gestión emocional del personal sanitario.

La firma del acuerdo ha tenido lugar este miércoles entre la consellera del ramo, Manuela García, y el presidente del Copib, Javier Torres.

El convenio, según ha informado la Conselleria en un comunicado, se enmarca dentro de la línea de trabajo 'Cuidados al cuidador' a través de la gestión del estrés laboral y la prevención del estrés crónico y prolongado, conocido como 'burnout'.

El objetivo es potenciar la cultura de promoción del bienestar dentro de la organización y cuidar al profesional sanitario, expuestos de forma constante a situaciones de "gran presión física y emocional".

Así, a través de 267 talleres, se pretende dotar al personal del IbSalut de herramientas de gestión emocional para "identificar, comprender y regular sus emociones", disminuyendo el riesgo de agotamiento emocional, las bajas laborales y el abandono de la profesión o cargo y reduciendo el estigma hacia la salud mental.

El Copib se encargará de diseñar, planificar y ejecutar los talleres de gestión emocional, que se celebrarán entre 2026 y 2027, tendrán cuatro horas de duración y se realizarán en grupos de un máximo de diez participantes.

Los psicólogos ha lanzado una convocatoria entre sus colegiados para seleccionar a los docentes que impartirán estos talleres, que comienzan a finales del mes de marzo.