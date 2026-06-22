Baleares acusa al Gobierno central de deslealtad por no avisar de la ministra Elma Saiz

Archivo - El Govern contacta con los ciudadanos afectados por el conflicto de Oriente Medio y abre un canal de comunicación - GOIB - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha denunciado públicamente lo que ha considerado una muestra de "deslealtad institucional" por parte del Gobierno de España después de haber conocido a través de los medios de comunicación la visita que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha realizado hoy a Mallorca para interesarse por el estado del proceso de regularización extraordinaria.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esta visita, una situación que evidencia, a su parecer, "la falta de coordinación y de voluntad del Gobierno de España de escuchar a las comunidades autónomas y a las administraciones locales en una cuestión que afecta directamente a sus servicios públicos y a su capacidad de acogida".

El Govern ha recordado que esta regularización extraordinaria ha sido impulsada sin consenso y sin contar con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos, que son las administraciones que se encuentran en primera línea y que tendrán que "asumir las consecuencias de una decisión de esta trascendencia en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o la convivencia".

El Ejecutivo de Prohens ha lamentado que mientras hay expertos que advierten del aumento de la presión que este proceso extraordinario de regularización podría generar sobre los servicios públicos, el Gobierno de España siga sin facilitar "información clara" sobre el alcance real de la medida ni sobre sus consecuencias para las comunidades autónomas, los ayuntamientos y sus recursos.

El Govern ha añadido al respecto que ni siquiera hoy Saiz ha concretado cuántas personas se han acogido hasta ahora al proceso extraordinario de regularización, a pesar de que falta una semana para que concluya.

"Esta falta de información y de datos oficiales dificulta cualquier planificación y hace imposible desarrollar políticas de integración efectivas en un contexto marcado por una crisis migratoria sin precedentes y por una realidad cambiante", han apuntado.

El Ejecutivo autonómico ha lamentado que, pese a estas advertencias y pese a ser una de las comunidades que soportan una mayor presión migratoria, el Gobierno de España continúe actuando "de espaldas a las Islas y sin interesarse por el punto de vista de una comunidad autónoma que es la que tendrá que afrontar de manera directa las consecuencias de este proceso".

LA PEOR CRISIS MIGRATORIA

Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que Baleares vive la peor crisis migratoria de su historia. En 2025 llegaron a las costas del archipiélago 7.321 personas en 401 embarcaciones, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

En lo que va de 2026, y hasta el 19 de junio, ya han llegado 2.298 personas en 129 pateras, de manera que en solo cinco años más de 20.000 personas han llegado de forma irregular al archipiélago.

Por ello, el Govern insiste en que la situación del archipiélago no es comparable a la de otras comunidades autónomas. La ruta Argelia-Baleares sigue siendo la que más crece en el ámbito nacional y europeo y la presión sobre los servicios públicos, los recursos de acogida y el sistema de protección de menores es especialmente intensa en un territorio insular con recursos limitados y una elevada presión demográfica.

En este contexto, el Govern ha asegurado que comparte la preocupación expresada por numerosos ayuntamientos de Baleares, que han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones la falta de información, planificación y recursos por parte del Gobierno de España.

Los consistorios, ha afirmado el Govern, se han visto obligados a situarse en primera línea y han sido abandonados ante una decisión adoptada unilateralmente y sin ir acompañada de los medios necesarios para afrontar sus consecuencias.

El Govern considera especialmente grave que, en lugar de mantener una relación basada en la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones, el Gobierno de España continúe ignorando la realidad específica de las Islas "e incluso organice visitas ministeriales sobre una cuestión de enorme trascendencia para la comunidad autónoma sin ni siquiera informar oficialmente al Govern".

"Ante esta falta de diálogo y de lealtad institucional, que ha vuelto a quedar patente durante la visita de hoy, el Govern continuará utilizando todas las herramientas jurídicas e institucionales a su alcance para defender los intereses de la comunidad autónoma. Porque, ante las decisiones unilaterales del Gobierno de España y su negativa reiterada a escuchar a Baleares, los recursos judiciales han acabado convirtiéndose en la única respuesta posible a la ausencia de diálogo y de cooperación institucional", han argumentado.

El Govern ha reiterado que seguirá defendiendo una inmigración legal, ordenada y regulada y reclamando al Gobierno de España más respeto institucional, más transparencia y una respuesta específica ante una realidad que no es comparable a la del resto del territorio nacional.