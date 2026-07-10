Baleares se adhiere a un manifiesto firmado por todas las comunidades para pedir un Estatuto Marco consensuado

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, con los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud se ha sumado a un decálogo firmado por las consejerías de todas las comunidades autónomas, en el que se reivindica que el nuevo Estatuto Marco cuente con "amplios consensos" institucionales y profesionales para "garantizar su viabilidad y sostenibilidad futura".

Igualmente, en el documento se recoge que cualquier reforma debe valorarse desde la perspectiva de la aplicación efectiva por parte de las comunidades y de las correspondientes competencias de cada administración, ya que han resaltado que las comunidades son "el núcleo operativo" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Otro de los elementos que critican es que el proceso seguido para la elaboración de las últimas versiones del anteproyecto del Estatuto Marco "no ha incorporado de forma suficiente" los mecanismos ordinarios de coordinación previstos en el SNS.

Las autonomías han considerado que las modificaciones de "mayor impacto organizativo" incorporadas en la fase final de la negociación, "no parecen haber estado precedidas de una evaluación técnica suficiente de sus consecuencias sobre la organización de los servicios".

Dentro de este apartado están las jornadas de trabajo, los descansos, las guardias, la clasificación profesional o las retribuciones complementarias, entre otras.

Asimismo, han advertido que de la posible "ruptura" del "equilibrio" conseguido con el actual Estatuto Marco, algo que podría generar "dificultades de aplicación práctica, incrementar la conflictividad jurídica y comprometer la adecuada prestación de la asistencia".

Por estos motivos, han pedido que el nuevo texto pase de nuevo por el grupo de trabajo que trabajaba en la actualización del Estatuto Marco de 2023, ya que lo consideran el "foro técnico más adecuado" para culminar la revisión. Por último, han exigido que esta reforma cuente con una memoria económica "completa, rigurosa y contrastada" para identificar los costes de las propuestas.

GARCÍA, "MUY PREOCUPADA" ANTE LA POSIBLE HUELGA INDEFINIDA

La consellera de Salud, Manuela García, ha hablado tras asistir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes, ante el que se ha mostrado "muy preocupada".

El motivo es que la huelga de médicos que se ha desarrollado durante una semana en los últimos meses podría ser indefinida a partir de septiembre y, a su modo de ver, a la ministra de Sanidad, Mónica García, "le preocupa cero".

La representante del Govern ha hecho estas declaraciones porque, de los 20 puntos que tenía la reunión de este viernes, en "ninguno se hacía referencia a la huelga médica".

Asimismo, ha aludido a las "14.000 alegaciones" que habría recibido el anteproyecto de Estatuto Marco, lo que reflejaría que "no contenta a nadie". García ha censurado que el documento lo haya redactado "exclusivamente" el Ministerio de Sanidad y ha pedido que negocien con los médicos.

Al mismo tiempo, ha reprobado que la ministra ha intentado responsabilizar a las autonomías de manera "muy burda", porque, a su modo de ver, "no es un problema" de las autonomías, sino del Estatuto Marco.

García ha recalcado que la unión de las comunidades autónomas se debe a que quien estaría pagando las movilizaciones por la reforma, son los ciudadanos de cada territorio y "no está en su mano resolverlo".

Por otro lado, ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también tiene la responsabilidad de "velar por la salud" de los ciudadanos de España y ha pedido que, si es "incapaz" de llegar a acuerdos, cese a la ministra.

Otro de los argumentos que ha tratado de desmentir es el incremento del presupuesto de sanidad para las autonomías del que ha afirmado que "no encuentra" los millones de euros que el Ministerio asegura que habría repartido.

Aún así, ha destacado que ese dinero se destina a planes de salud y esto, dividido por cada habitante, sería unos 0,70 céntimos por persona y "no serviría" para mejorar las condiciones de los profesionales, ni para contratar más sanitarios.