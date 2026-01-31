Baleares, en alerta naranja por el temporal: rachas de viento de hasta 120 km/h y olas de entre cuatro y cinco metros

Temporal en la playa de Ses Salines, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha puesto este sábado en alerta por lluvias, tormentas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros a buena parte de Baleares.

Emergencias 112 mantiene activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

También, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, está en marcha la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el conjunto del archipiélago.

La alerta amarilla está también decretada en Menorca por fuertes vientos y en Ibiza y Formentera por fenómenos costeros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en las Pitiusas y en el interior de Mallorca, donde podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

El resto de Mallorca, salvo la zona del Llevant, y Menorca están en aviso amarillo por viento y las rachas podrían oscilar entre los 70 y los 80 km/h. En los cabos y cumbres de la Serra de Tramuntana podrían llegar hasta los 120 km/h.

Por fenómenos costeros, con olas de entre cuatro y cinco metros de altura, está activado el aviso naranja en Menorca y en Mallorca, de nuevo con la excepción del Llevant, que igual que las Pitiusas está en nivel amarillo.