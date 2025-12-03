Baleares alerta de la situación financiera que "amenaza" al sector cultural y pide más recursos para 2026

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada este miércoles en Madrid. - CAIB

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha alertado de la situación financiera que "amenaza" al sector cultural y ha reclamado al Ministerio de Cultura más recursos para afrontar el 2026 "con seguridad".

Así lo ha puesto sobre la mesa el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada este miércoles en Madrid.

Bauzà, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha defendido un posicionamiento "claramente crítico" ante la situación financiera que "amenaza" al sector cultural.

Ha advertido que los fondos europeos del periodo 2021-2027 se están agotando y que la carencia de un plan de continuidad por parte del Ministerio "pone en riesgo" programas y líneas de ayuda que ha calificado como "esenciales".

Esta preocupación, ha proseguido, se ve agravado por el hecho de que el Gobierno sigue con los presupuestos prorrogados desde 2023, que están "desfasados respecto a las necesidades actuales" y generan "un vacío entre los recursos disponibles y las actuaciones que hay que sostener".

Bauzà ha advertido que, según le han trasladado entidades culturales, este desequilibrio ya ha empezado a provocar "recortes y ajustes reales" en Baleares.

Durante la reunión, siempre según la Conselleria, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han expresado su "preocupación máxima" por la falta de planificación del Ministerio y han advertido que, sin una respuesta, en 2026 no se podrán mantener ayudas como las destinadas a salas de exhibición, los programas audiovisuales o diversas iniciativas.

Baleares, junto con La Rioja, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, ha reclamado explicaciones urgentes sobre cómo se pueden garantizar convocatorias y líneas de ayuda con unas cuentas prorrogadas y han denunciado que el reparto de las ayudas "no está respondiendo a criterios transparentes ni objetivos", mostrando en algunos casos un "sesgo político".