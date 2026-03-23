Baleares aumenta un 90% su red de viviendas para personas con trastornos mentales graves y suma 120 plazas

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, visita el servicio de vivienda para personas con trastornos mentales gestionado por Es Garrover en Sa Pobla. - CAIB

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares cuenta ya con un total de 120 plazas residenciales, ya sean en viviendas supervisadas o pisos compartidos, para personas con trastornos mentales graves.

Esta cifra supone un aumento del 90% a lo largo de la presente legislatura, ya que al inicio de la mimas había 64 plazas, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha visitado este lunes el nuevo servicio de vivienda supervisada gestionado por la Fundación Es Garrover en Sa Pobla, que cuenta con seis plazas y una inversión de 636.292 euros en dos años.

En este equipamiento se ofrece acompañamiento personalizado y apoyo en la vida diaria a personas con trastorno mental, fomentando su autonomía y su integración social.

Actualmente, la red pública de atención residencial para personas con trastorno mental grave cuenta con 70 plazas de vivienda supervisada y 50 plazas en los nuevos recursos de pisos compartidos. En 2025 atendió a un total de 163 personas.

Estos pisos compartidos, impulsados durante esta legislatura, están concertados con entidades del tercer sector por un importe de 3,9 millones de euros para tres años y permiten dar respuesta a diferentes niveles de autonomía y necesidades de apoyo.

Además, la red se completa con otros recursos como la residencia Can Raspalls, en Eivissa, con 29 plazas, así como servicios comunitarios que refuerzan la atención integral, el soporte socioeducativo a domicilio (187 plazas), el servicio de acompañamiento (105), los servicios ocupacionales (278) y el centro de día (20), alcanzando un total de 739 plazas en la red pública.

"Seguimos avanzando hacia un modelo de atención más comunitario, que permita a las personas vivir en su entorno con los apoyos necesarios. Estos recursos no solo garantizan un techo, sino también oportunidades, autonomía y proyecto de vida", ha subrayado Fernández.

La consellera, acompañada por la directora general de Atención a la Dependencia, Maria Castro, también han visitado este lunes la Llar de la Memòria, una entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas con demencias y acompaña a sus familias en la comarca.

Actualmente, la Llar de la Memòria dispone de 30 plazas de centro de día, de las cuales 24 están concertadas con la Conselleria desde diciembre de 2023.

Este concierto cuenta con una financiación de 1,09 millones de euros hasta 2027. Además, la Conselleria ha destinado 15.207 euros al programa de estimulación cognitiva del centro.

UNA "DOBLE BARRERA"

La Fundación Es Garrover, en un comunicado, ha reivindicado la importancia de este tipo de servicios ante la "doble barrera" a la que se enfrentan las personas con problemas de salud mental, la precariedad económica por un lado y el estigma social por otro.

Prueba de ello es que ocho de cada diez personas con un trastorno de salud mental no tienen acceso a un empleo y aproximadamente la mitad viven con menos de 800 euros mensuales, lo que dificulta "enormemente" sus posibilidades de acceder a una vivienda digna.

En la actualidad, la fundación y la Conselleria tienen concertadas 30 plazas entre las viviendas supervisadas y los pisos compartidos, distribuidos en siete inmuebles diferentes. De este total, 16 viven en pisos supervisados y 14 en domicilios compartidos.