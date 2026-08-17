Baleares aumenta un 4% su recaudación tributaria durante el primer semestre: el IRPF, el "principal impulsor"

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PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La recaudación tributaria de la comunidad autónoma de Baleares ha alcanzado los 2.594,2 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento de 103,1 millones de euros, un 4,14 % más, respecto al mismo periodo del año anterior.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, en un comunicado, ha considerado que la evolución de los ingresos tributarios refleja el "buen comportamiento" de la actividad económica y del mercado laboral del archipiélago.

La aportación a la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha sido "especialmente destacada" hasta el punto de convertirlo en el principal responsable del aumento global de la recaudación. Hasta junio fue de 947,8 millones de euros, un incremento interanual del 7,72%.

El resto de las principales figuras tributarias mantiene, en términos generales, una evolución estable. Es el caso, por ejemplo, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con unos ingresos de 811,6 millones de euros, un crecimiento del 3,71%. Por su parte, los impuestos especiales registraron una recaudación de 235,5 millones, un 2,1% menos que hace un año.

En conjunto, los tributos vinculados al IRPF, IVA, impuestos especiales e impuestos sobre depósitos de entidades de crédito alcanzaron los 1.994,9 millones de euros, un incremento de 91,8 millones (4,83%).

En cuanto al resto de tributos propios y cedidos, la recaudación ascendió a 599,3 millones de euros, un incremento del 1,92%. Dentro de este grupo, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales alcanzó los 330,6 millones de euros, mientras que los actos jurídicos documentados se situaron en 112,7 millones. El Impuesto sobre Estancias Turísticas registró 39,5 millones de euros y el canon de saneamiento de aguas, los 40,2 millones.

"Estos datos muestran que la buena marcha de la economía y del mercado laboral de Baleares también se está reflejando en los ingresos públicos. El incremento de más de 103 millones de euros en el primer semestre, con el IRPF como principal impulsor, es una señal positiva de la fortaleza de nuestra economía", ha valorado el conseller del ramo, Antoni Costa.

El titular del departamento de Hacienda ha destacado que este incremento de la recaudación se haya producido en un contexto de reducción de la presión fiscal sobre los jóvenes, las familias, los autónomos y las rentas medias y bajas.

ENTRE REBAJAS FISCALES

En los tres primeros años de legislatura, el Govern ha desplegado "la mayor reforma fiscal de la historia" de Baleares, que ha permitido un ahorro acumulado de 1.444,1 millones de euros a los ciudadanos a través de las diferentes medidas tributarias aprobadas.

Se ha eliminado el Impuesto sobre Sucesiones entre familiares directos y ha reducido o eliminado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, al mismo tiempo que ha ampliado las deducciones autonómicas del IRPF a las rentas medias y bajas.

En total, 38.925 familias han dejado de pagar 1.099,3 millones de euros por el Impuesto sobre Sucesiones, mientras que 10.801 personas se han beneficiado de las medidas sobre el ITP, con un ahorro conjunto de 116,46 millones de euros, según los datos del Ejecutivo autonómico.

Esta realidad, ha sostenido Costa, "demuestra que es posible combinar una política fiscal que deja más recursos a las familias y las empresas con una economía dinámica que genera más actividad y, por tanto, más ingresos públicos".

La reforma fiscal iniciada en 2023 ha supuesto ya un ahorro de más de 1.440 millones de euros para los ciudadanos, mientras que el Govern "ha mantenido al mismo tiempo el impulso de los servicios públicos y el proceso de saneamiento de las cuentas públicas", reduciendo la deuda en más de 510 millones de euros en tres años