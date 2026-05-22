Baleares ayudará con 16.000 euros a los abogados para que mejoren la autoestima de los reclusos

Archivo - El centro penitenciario de Estremera, a 2 de febrero de 2024, en Estremera, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a conceder una subvención directa de 16.440 euros al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) para mejorar la autoestima de los reclusos.

La financiación irá dirigida al proyecto 'Prevención de la exclusión social mediante el empoderamiento: orientación jurídica gratuita a la población reclusa', ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

El coste total del proyecto es de 16.440 euros y se ejecutará durante todo el 2026 en los centros penitenciarios de Palma, Eivissa, Menorca, el CIS Joaquín Ruiz Giménez Cortés y la Unidad de Madres.

El objetivo del proyecto es prestar orientación y asesoramiento jurídico a los internos en cuestiones de derecho penitenciario, cumplimiento de penas y acceso a la asistencia jurídica gratuita, de modo que, durante el proceso, toman conciencia de sus derechos y de cómo ejercerlos.

Teniendo en cuenta que las personas internas son un grupo en riesgo de exclusión social, ha expuesto Costa, este proyecto les permitirá impulsar cambios positivos en su situación e incrementar su capacidad para ser más autónomos y autosuficientes.