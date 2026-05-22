Baleares busca médicos de familia: ofrece 92 plazas para los jóvenes que este año finalizan su especialización

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El IBSalut ha hecho un llamamiento público para incorporar a médicos o médicas de familia a los equipos de atención primaria del sistema sanitario público de Baleares.

Se trata de un procedimiento especial de selección dirigido a captar profesionales que este año finalizan la formación sanitaria especializada en medicina familiar y comunitaria en el archipiélago.

En el acto público, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, se llevará a cabo de forma presencial en Mallorca y con conexiones telemáticas desde Menorca, Eivissa y Formentera.

Se ofrecerán un total de 92 plazas, de las cuales 71 son en Mallorca, ocho en Menorca y 13 en las Pitiusas. Los nombramientos que se llevarán a cabo por medio de este procedimiento son de más de seis meses (32) o de interinidad por vacante (60).

El Servicio de Apoyo al Profesional de la Salud (ProEspai) del IBSalut ha propuesto participar en este proceso a los 65 residentes que han finalizado este año y se han hecho casi 60 entrevistas para ofrecer información sobre el proceso y dar ayuda en los trámites administrativos.

Este procedimiento se aplica a las plazas que no han sido cubiertas previamente por los candidatos disponibles en la bolsa ordinaria y las diversas listas que prevé la normativa.

Aunque es un requisito aportar el título de especialista a la hora de formalizar el nombramiento, no lo era en el momento en que los candidatos formalizaron la inscripción.

En la selección se valora la competencia y el desempeño de los candidatos, el orden de prelación de la prueba MIR y las notas de R1 hasta R3. Haber hecho la residencia en Baleares también tiene un peso específico.