Baleares comparte su modelo de transporte marítimo con una delegación de la isla danesa de Bornholm

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua se han reunido con una comitiva de la isla danesa de Bornholm para compartir su modelo de transporte marítimo.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, se han reunido este jueves en Palma con una delegación de Bornholm, encabezada por su alcalde, Frederik Tolstrup, para compartir la experiencia de Baleares en materia de conectividad marítima y abordar los retos comunes de los territorios insulares.

El encuentro ha contado también con la participación de la jefa del departamento de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, Maria Ávila, y se ha enmarcado en unas jornadas sobre el modelo balear de transporte celebradas los días 4 y 5 de noviembre. La comitiva danesa, integrada por 22 personas, ha visitado Mallorca para conocer la organización de las conexiones del archipiélago y las medidas destinadas a facilitar la movilidad de sus habitantes.

Durante la reunión se ha abordado el funcionamiento de las conexiones marítimas con la Península y entre las islas, así como su importancia para los residentes, los desplazamientos por motivos laborales, el transporte de mercancías, las empresas y el turismo. También se han tratado las necesidades de movilidad vinculadas a la atención sanitaria.

La delegación se ha interesado por la organización de los servicios comerciales y los mecanismos de intervención pública, las posibilidades y limitaciones de los contratos públicos de transporte marítimo y las bonificaciones para residentes. Asimismo, se ha abordado el papel de las tarifas y las frecuencias para facilitar los desplazamientos y favorecer la actividad económica de las islas.

Bornholm, en el mar Báltico, comparte con Baleares la dependencia de las conexiones marítimas y aéreas para el abastecimiento, la movilidad de la población y el desarrollo económico. Esta realidad común ha centrado el intercambio de experiencias sobre cómo afrontar los condicionantes de la insularidad y mantener unas comunicaciones adecuadas con el exterior.

Las jornadas han incluido también sesiones sobre movilidad y transporte aéreo, participación en organismos de representación de los territorios insulares europeos y encuentros con operadores de transporte.

La Conselleria ha compartido su experiencia en un ámbito esencial para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de las Islas, con el objetivo de contribuir al conocimiento mutuo entre administraciones que se enfrentan a desafíos similares.