Baleares compra 6.500 dosis de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial para adultos

Archivo - Imagen de archivo de una inyección. - GVA - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la compra de 6.500 dosis de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para adultos, que causa varios cuadros clínicos respiratorios, como la bronquiolitis y la neumonía, especialmente en personas de mayor edad, con inmunodepresión y otras condiciones de riesgo.

Según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa de este viernes, el presupuesto base de licitación es de 750.360 euros, mientras que el valor estimado del contrato es de 2,3 millones de euros.

Este importe incluye el presupuesto base de licitación, el gasto correspondiente al periodo de prórroga previsto (dos anualidades adicionales) y el gasto correspondiente a posibles modificaciones, hasta un 20 por ciento del presupuesto base de licitación.

La compra de 6.500 dosis de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial permitirá inmunizar a los grupos de población adulta identificados como altamente vulnerables.

La campaña estacional de vacunación irá dirigida a los residentes en centros de mayores y en centros sociosanitarios de 60 o más años. También se incluyen las personas a partir de 18 años con inmunodepresión grave, ya sea de origen genético, infeccioso o farmacológico.

El pasado diciembre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en el calendario de vacunación de 2026 la recomendación de inmunización contra el VRS a personas adultas en situaciones específicas de vulnerabilidad, para su incorporación progresiva en el calendario.

La campaña, que empezará en el mes de octubre, será la primera temporada de esta estrategia en la sanidad pública balear. Así, se pretende completar el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida con la vacuna del VRS en población de alto riesgo.

El virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de infección en las vías respiratorias inferiores y puede producir complicaciones graves en personas con enfermedades subyacentes.

En niños se ha asociado con bronquiolitis y neumonía, pero también causa enfermedad y mortalidad en la población adulta mayor de 60 años y en condiciones de riesgo.