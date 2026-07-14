Baleares es la comunidad autónoma con la tasa más alta de delitos cometidos por condenados

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PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de delitos cometidos por la población adulta condenada por cada 1.000 habitantes fue de 14,3 en Baleares en 2025, una cifra que sitúa el archipiélago como la comunidad autónoma con el valor más elevado.

Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (21,3) y Melilla (15,1), y en Baleares (14,3).

El pasado año fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 personas condenadas adultas (18 y más años) con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, de las que 10.436 fueron en Baleares.

En concreto, el archipiélago alcanzó las 10.436 personas condenadas adultas, lo que supone un descenso del 0,5% en comparación con el año anterior. Del total, 8.457 fueron hombres y 1.979, mujeres.

En cuanto a los delitos sexuales, fueron 159 personas condenadas, frente a los 127 condenados del año 2024, lo que representa un aumento del 25,2%.

MENORES DE EDAD

Por su parte, durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 personas condenadas menores de edad (de 14 a 17 años) con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, un 1,8 por ciento menos en este caso respecto al año anterior.

En Baleares, la cifra pasó de 392 en 2024 a 396 en 2025. La mayoría (343 menores) fueron hombres, lo que supone un aumento del 4,2%, mientras que 53 fueron mujeres, un descenso del 15,8%.

En cuanto a la tasa de infracciones penales cometidas por la población condenada por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años, en las Islas fue de 16,6 personas, por encima de la media nacional (11,3).

En España, el 80,5 por ciento de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5 por ciento mujeres. El número de varones inscritos disminuyó un 0,8 por ciento y el de mujeres un 5,9 por ciento.