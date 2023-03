Baleares es la comunidad en la que más sube el precio del alquiler desde el año pasado, con 14,6 euros el metro cuadrado

Baleares es la comunidad con el precio de alquiler más caro de España



PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la comunidad en la que más ha subido el precio del alquiler desde el año pasado, con un precio en febrero de 14,64 euros por metro cuadrado, un 20,43% más que en febrero de 2022, "la subida más llamativa del país", según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com publicado este lunes.

En comparación intermensual, el precio del alquiler en Baleares ha subido un 2,8% frente a enero, liderando los ascensos nacionales en todo el país y situándose como la comunidad más cara de España, seguida por Madrid, cuyo alquiler se sitúa en un precio medio de 14,05 euros el metro cuadrado.

A nivel nacional, el piso de alquiler en España tuvo en febrero de 2023 un precio medio de 10,49 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,77% mensual, y con un incremento del 3,76% respecto a febrero de 2022.

En cuanto a ciudades, Palma ha sido la segunda capital española que más ha subido respecto a el mismo periodo de 2022, con un ascenso del 22,2% y un precio medio de 14,65 euros por metro cuadrado.

Esta subida ha situado a Palma en el quinto lugar en la lista de las capitales de provincia más caras del país, con una subida mensual del 2,51%, la cuarta más alta de España.

"Hay personas que, aun teniendo un salario cercano a los 2.000 euros, no pueden permitirse el alquilar un piso en solitario que no sea un estudio minúsculo, teniendo que recurrir a compartir", ha explicado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, quien ha añadido que "los planes vitales se van retrasando, pero también se retrae el gasto en consumo de ocio, restauración, viajes, etc., dado que la renta del alquiler canibaliza el sueldo".

Para revertir esta situación, Font propone buscar soluciones que amplíen el parque de vivienda en arrendamiento, indicando que las alternativas pasan por "desarrollar nuevas promociones pensadas para el alquiler, reconvertir inmuebles que hoy en día tienen otros usos o incentivar a los propietarios con un marco jurídico estable o algún tipo de bonificación".