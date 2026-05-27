Baleares considera insuficientes los fondos para políticas de empleo y lamenta que "no contemplen" la regularización

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales - CAIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha lamentado que la distribución de fondos para acciones de prevención de riesgos laborales y para políticas activas de empleo en 2026 establece una cantidad "realmente baja" para Baleares.

Así lo ha señalado Cabrer este miércoles en la Conferencia Sectorial, junto con la directora del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), María Luján Olivera, en la que también ha criticado que esta distribución "no tiene en cuenta" el incremento "muy sustancial" de usuarios tras la regularización extraordinaria de migrantes.

El archipiélago recibirá 62,5 millones de euros, la misma cantidad que en los tres últimos años. La consellera ha lamentado que "no hay actualización ninguna" a pesar de que las nóminas y los costes de los programas han subido.

Sobre la regularización, ha expuesto que Baleares "no tiene la misma realidad y el mismo efecto llamada que está teniendo otras comunidades autónomas" y que desde el SOIB barajan cifras de hasta 20.000 personas migrantes que se podrían acoger.

"El Estado está acordando un proceso de regularización, pero dejando completamente solas a las comunidades autónomas para hacer frente. No parece una medida muy solidaria del Gobierno, sino todo lo contrario, porque él toma esta medida, pero nos deja solas a las comunidades autónomas", ha criticado.

Igualmente, ha puesto el foco en que esta distribución de fondos no tiene en cuenta la subida del salario mínimo interprofesional que se aplica, por ejemplo, a personas vulnerables.

"Como no hay incremento del importe y el SMI de las personas que perciben esos importes si sube, pues evidentemente las comunidades autónomas notamos muchísimo el peso y la presión económica en este sentido", ha explicado.

Por otro lado, ha señalado que en Baleares el SOIB presta una asistencia "muy importante" al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) durante la campaña para los fijos discontinuos.

Esto se traduce, ha indicado, en que personal del SOIB se tiene que "volcar" durante cinco meses en ayudar en esta campaña, aunque no sea de su competencia.

También ha solicitado que no computen como demandantes de empleo los fijos discontinuos en Baleares. "Son personas que están en un periodo de inactividad en ese momento, pero son personas trabajadores con contrato indefinido", ha añadido.