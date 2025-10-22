Baleares consolida el dinamismo de su economía mientras sigue creciendo la dificultad para acceder a una vivienda

El Presidente Del Consejo Económico Y Social, Francesc Fiol, Presenta En Rueda De Prensa La 'Memoria Del CES Sobre La Economía, El Trabajo Y La Sociedad De Baleares'. - EUROPA PRESS

Los ciudadanos de Baleares necesitan 60 años para comprar una vivienda, el doble que la media nacional

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía balear consolida su dinamismo y el mercado de trabajo llega a máximos históricos en 2024, mientras sigue creciendo la dificultad la población de las Islas para acceder a una vivienda.

Este es el resumen de la 'Memoria del CES sobre la economía, el trabajo y la sociedad de Baleares' que ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social, Francesc Fiol, quien ha resaltado el crecimiento del PIB balear, pero también el problema derivado de la falta de vivienda, a su parecer, el "aspecto más negativo" del informe.

En concreto, la memoria subraya que el esfuerzo para acceder a una vivienda de compraventa es extremadamente elevado en Baleares: son necesarios 60,8 años para poder pagarlo si se destina un 30% de la renta familiar, casi el doble que la media estatal (29,7 años).

La memoria la han presentado este miércoles el presidente del CES; el secretario general del CES, Antonio Alcover, y el presidente de la Comisión de la Memoria, Carles Mulet, en una rueda de prensa en el Parlament.

El informe poco el foco en el aumento de la población, el elevado precio de la vivienda, el mercado laboral, el crecimiento del turismo, el estado del medio ambiente, los recursos hídricos y el dinamismo de la economía.

Entre otros datos, subraya que Baleares es una región de "gran crecimiento" y que todos los sectores han experimentado un crecimiento en 2024. El sector servicios, según Alcover, presenta una evolución "muy positiva" y refleja una diversificación.

La memoria refleja, en cuanto al turismo, un récord en el número de estancias en 2024, superando la última cifra más alta registrada en 2017; así como un incremento del gasto por persona y un aumento de las llegadas en temporada baja.

PRESENTACIÓN MEMORIA A LE SENNE Y PROHENS

El presidente del CES ha presentado también este miércoles la memoria a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

A las 09.00 horas, Fiol ha entregado la memoria a Le Senne en el Parlament y, posteriormente, a la presidenta del Govern en el Consolat de Mar.

Han estado presentes también el secretario general del CES, Antonio Alcover; el presidente de la Comisión de la Memoria, Carles Mulet, y la directora de la Memoria, Anna Grau.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, también ha asistido a la audiencia.

