Baleares controla el consumo de antibióticos de las explotaciones ganaderas para determinar su nivel de riesgo

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PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha establecido el procedimiento para determinar el nivel de riesgo sanitario de las explotaciones ganaderas de Baleares en relación con el uso de antibióticos.

La medida, con la que se controla y revisa el consumo de antibióticos, da cumplimiento a la normativa europea y estatal sobre sanidad animal, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

Tras analizar los datos disponibles y coordinar el trabajo entre los servicios técnicos competentes, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha definido el procedimiento que se aplicará en Baleares, donde, con carácter general, la mayor parte de las explotaciones se considerarán de riesgo medio.

Por otra parte, las que cuenten con veterinario de explotación asignado e inscrito en Presvet o con veterinario de ADS se clasificarán como de riesgo bajo, al entender que disponen de un asesoramiento facultativo constante. También tendrán esta consideración las explotaciones apícolas y acuícolas.

La Conselleria revisará trimestralmente los datos de consumo de antibióticos registrados en Presvet para identificar las explotaciones que pueden presentar un mayor riesgo sanitario.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, en el archipiélago hay actualmente 13 explotaciones clasificadas con un nivel de riesgo alto o muy alto por consumo de antibióticos: cuatro de riesgo alto y nueve de riesgo muy alto.

No obstante, la Conselleria ha aclarado que la mayoría corresponden a explotaciones equinas, mientras que el resto se distribuyen entre explotaciones de bovino, porcino y avicultura.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha subrayado que el hecho de que en un trimestre una explotación presente un consumo elevado de antibióticos "no indica que esté haciendo un mal uso".

"Puede responder simplemente al hecho de que el ganado ha sufrido un problema sanitario concreto que ha exigido tratamiento, sin que ello suponga ningún motivo de alarma. El problema surge cuando, de forma reiterada y constante, una misma explotación aparece en niveles de riesgo alto", ha explicado.

La Conselleria ha indicado que la resistencia a los antibióticos constituye una de las principales amenazas para la salud pública a escala mundial. El uso inadecuado o excesivo de estos medicamentos favorece la aparición de bacterias resistentes, lo que dificulta el tratamiento de enfermedades tanto en animales como en personas.

Por ello, la Unión Europea impulsa desde hace años medidas orientadas a promover un uso prudente y responsable de los antimicrobianos bajo el enfoque 'One Health' (Una sola salud), que integra la salud humana, animal y ambiental.

En este contexto, cuando se aprobó el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, España se comprometió a reforzar el control del uso de antibióticos en la ganadería. Ese compromiso se materializó con un real decreto para crear el sistema Presvet, una herramienta estatal que permite monitorizar el consumo de antibióticos en las explotaciones ganaderas.

Posteriormente, la entrada en vigor del real decreto que desarrolla las obligaciones de vigilancia sanitaria de los titulares de las explotaciones ganaderas, llevó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a solicitar a las comunidades autónomas que definieran los criterios para determinar el nivel de riesgo sanitario de las explotaciones.

Según los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025, todas las explotaciones de Baleares obligadas a participar en Presvet se encuentran dadas de alta y, en general, cumplen con las obligaciones de comunicación de datos.

La Dirección General realiza el seguimiento de esta herramienta desde 2023, lo que permite disponer de referencias de consumo tanto nacionales como autonómicas para cada especie ganadera y cada familia de antibióticos. Además, los ganaderos pueden conocer trimestralmente su nivel de consumo y compararlo con la media de su sector.

El director general ha destacado que el sector ganadero de las Islas ha respondido "de forma muy positiva" a la implantación de Presvet.

"Hoy podemos afirmar que el sistema funciona correctamente y permite disponer de información fiable para realizar un seguimiento adecuado del uso de antibióticos", ha añadido.

Fernández también ha recordado que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad y cuya prevención requiere un uso responsable de estos medicamentos tanto en medicina humana como veterinaria.

La Conselleria comunicará de forma individualizada a las explotaciones clasificadas con un nivel de riesgo alto o muy alto esta circunstancia, y continuará elaborando materiales divulgativos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de vigilancia sanitaria previstas en la normativa.