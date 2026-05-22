Baleares cree que la reforma del Reglamento de Costas no refuerza su autogobierno ni supone novedad alguna

Imagen aérea de la costa de Baleares. - CAIB

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha considerado que la reforma del Reglamento de Costas anunciada por el Gobierno no supone ningún avance en la descentralización de las competencias transferidas a las comunidades autónomas.

En algunos casos, ha advertido el departamento dirigido por el conseller Juan Manuela Lafuente en un comunicado, podría incluso a representar retrocesos en el autogobierno.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este viernes por carta a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y Baleares, Marga Prohens, y al presidente en funciones de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del acuerdo por el que se inicia la modificación del Reglamento de Costas.

El Ministerio, en un comunicado, ha defendido que la reforma permitirá a estas comunidades aumentar su capacidad de autogobierno en esta materia.

Una postura con la que no ha concordado el Govern balear, que ha sostenido que las medidas anunciadas son fruto de una negociación bilateral con Cataluña y sin consenso ni diálogo previo con el resto de comunidades autónomas afectadas.

Además, ha añadido, ya estaban contempladas en el decreto de traspaso de competencias de Costas a Baleares, por lo que "no constituyen ninguna novedad ni refuerzan el autogobierno" del archipiélago.

Por ejemplo, el mecanismo de notificación al Estado de los expedientes de concesiones demaniales y el plazo de dos meses para emitir criterio ya figuraban en el marco competencial vigente.

Una de las novedades que introduce la propuesta de modificació, ha criticado la Conselleria, introduce el riesgo de convertir determinados informes vinculados a estrategias marinas en mecanismos de silencio administrativo negativo, lo que podría derivar en "una mayor paralización" de los procedimientos y en más inseguridad jurídica.

Del mismo modo, la creación de una Comisión de Seguimiento del traspaso tampoco representa ninguna medida nueva. Este órgano ya estaba previsto y el Govern lleva más de tres años reclamando su convocatoria, "sin obtener respuesta por parte del Estado".

REVERTIR LOS BENEFICIOS OBTENIDOS

La Conselleria del Mar ha aprovechado para reivindicar que el Estado revierta en Baleares parte de los más de 12 millones de euros anuales que recauda en las islas a través del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.

Ha recordado que, pese al traspaso de competencias de Costas, la comunidad autónoma asume íntegramente los costes de la gestión del litoral sin recibir compensación económica ni inversiones proporcionales para actuaciones de regeneración de playas, protección de acantilados, limpieza del litoral o adaptación al cambio climático.