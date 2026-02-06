Baleares critica la regularización de migrantes con Extranjería colapsada y las mafias traficando con citas

Varias personas hacen cola en la Embajada de Colombia. - Diego Radamés - Europa Press

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha criticado este viernes que el Gobierno central anuncie un proceso extraordinario de regularización de migrantes con los Servicios de Extranjería colapsados y las mafias traficando con las citas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha asegurado que la posición del Govern respecto a esta cuestión no va a cambiar y que va en la línea de la iniciativa registrada en el Parlament por el PP para posicionarse en contra.

Costa ha insistido en los argumentos contra la medida, principalmente, el efecto llamada y las dificultades para la integración. "No estamos para regalar nada", ha concluido.

El portavoz ha reiterado que Baleares recurrirá a todas las vías legales posibles para frenar este proceso y ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez cómo lo va a hacer si ya tiene Extranjería colapsada.