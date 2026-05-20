Baleares cumple los objetivos europeos de transición energética y aspira a superar las metas previstas

Instalación fotovoltaica - CAIB

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha alcanzado los objetivos fijados con la Unión Europea dentro del Plan de Inversiones para la Transición Energética (Piteib) y, además, aspira a superar las metas previstas.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha subrayado en una nota de prensa que el cumplimiento de estos hitos ha sido acreditado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo encargado de la verificación estatal del programa.

Hasta la fecha, el Govern ha gestionado y abonado más de 5.000 expedientes vinculados al Piteib, que representan una ejecución superior a los 53 millones de euros.

Estos datos, ha destacado la Conselleria, consolidan a Baleares como una de las comunidades autónomas con mayor grado de cumplimiento en la ejecución de inversiones destinadas a la transición energética insular.

La información remitida al IDAE refleja, además, la ejecución de más de 167 actuaciones singulares en las Islas. Entre ellas destacan iniciativas pioneras de electrificación y descarbonización, como la conversión de embarcaciones a sistemas eléctricos, proyectos de autoconsumo compartido, oficinas para la transición energética y las comunidades energéticas.

Las actuaciones desarrolladas acreditan más de 40 megavatios de nueva potencia renovable instalada, contribuyendo de manera directa a reducir la dependencia energética exterior, abaratar la factura eléctrica y avanzar hacia un modelo energético más limpio, distribuido y resiliente.

Igualmente, la modificación normativa aprobada por el Estado amplía excepcionalmente el plazo de ejecución y justificación del programa, lo que permitirá a Baleares no solo consolidar el cumplimiento de los objetivos comprometidos, sino también aspirar a superar las metas inicialmente previstas gracias a las convocatorias actualmente abiertas y a las nuevas actuaciones en marcha.

La Conselleria ha destacado que continúa trabajando "intensamente" para tramitar todos los expedientes que ya han justificado las actuaciones subvencionadas, así como aquellos proyectos acogidos a las prórrogas negociadas con el IDAE, con el objetivo de garantizar su correcta ejecución y maximizar el impacto del programa sobre el territorio.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha puesto en valor que Baleares haya cumplido con los compromisos adquiridos con Europa en el marco del Piteib.

"Pero no nos conformamos. Seguimos trabajando intensamente para tramitar todos los expedientes, aprovechar al máximo las prórrogas negociadas con el IDAE y superar los objetivos inicialmente previstos", ha asegurado.

En esta línea, ha reivindicado que "cada instalación, cada proyecto singular y cada euro ejecutado" acerca a "unas islas más competitivas, más sostenibles y energéticamente más autónomas".

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha puesto en valor que se están "recogiendo los frutos del trabajo de un equipo organizado, motivado y centrado en un único objetivo: cumplir con la ciudadanía y las empresas de estas islas y responder al compromiso adquirido con cada una de las subvenciones".

El Govern mantiene abiertas diferentes líneas de ayuda del Piteib para seguir impulsando instalaciones renovables, almacenamiento energético, movilidad eléctrica, autoconsumo compartido y proyectos innovadores de descarbonización.

El objetivo es consolidar una transición energética adaptada a la realidad insular y con impacto directo sobre la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas.