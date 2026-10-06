Baleares da el primer paso para modificar su derecho civil propio y permitir las herencias en vida entre cónyuges

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha dado este martes el primer paso para modificar el derecho civil propio de Baleares y permitir las herencias en vida de la legítima entre cónyuges o parejas estables, un derecho reservado hasta ahora únicamente a padres e hijos.

El pleno de la Cámara autonómica ha tomado en consideración la proposición de ley del régimen patrimonial del patrimonio, presentada por todos los grupos parlamentarios de forma conjunta y surgida del Consejo Asesor de Derecho Civil.

Con esta reforma legislativa, según consta en el texto aprobado por unanimidad, se pretende reformar el derecho civil propio de Baleares para regular las relaciones económicas derivadas del matrimonio desde un principio de "plena igualdad, protección de la familia y de los hijos menores y de libertad de pacto".

En líneas generales, permitirá las herencias en vida de la legítima entre cónyuges o parejas estables --aquellas que lleven diez años juntas y tengan descendencia--, un derecho reservado hasta ahora únicamente a padres e hijos.

También establece que los capítulos matrimoniales pueden otorgarse antes o después del casamiento y que los pactos prenupciales solo tendrán efecto una vez contraído el matrimonio, condicionado a que se celebre en el plazo de un año posterior al otorgamiento.

El texto legislativo contempla una serie de modificaciones que afectan a Mallorca y a Menorca y otras que hacen referencia únicamente a Eivissa y Formentera, dado que en materia de derecho civil existen algunas diferencias entre islas.

Los portavoces parlamentario han aplaudido una reforma legislativa consensuada y pactada entre todos que, a su juicio, permitirá modernizar las normas que rigen el código civil balear.