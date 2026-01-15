Baleares desarrollará una inteligencia artificial para detectar y controlar los vertidos ilegales de residuos

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, tras firmar el marco de colaboración para desarrollar una inteligencia artificial para detectar y controlar los vertidos ilegales de residuos en Baleares. - CAIB

El Govern desarrollará una herramienta de inteligencia artificial orientada a mejorar la detección y el control de los vertidos ilegales de residuos en Baleares.

El sistema se basará en el análisis automatizado de información territorial y administrativa y perseguirá el objetivo de reforzar las tareas de inspección y prevención en materia de gestión de residuos, ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Esta tecnología permitirá gestionar datos sobre autorizaciones de instalaciones de gestión de residuos, expedientes sancionadores e información geoespacial --como ortofotografías y datos Lidar-- para identificar patrones y localizar posibles puntos de vertido no autorizados.

Además, facilitará una visión más precisa y eficiente del territorio y contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a la vigilancia ambiental.

Para hacer posible el desarrollo y la validación de esta solución tecnológica, la Conselleria ha establecido un marco de colaboración con la empresa Elohawk SL, que podrá usar datos públicos con fines estrictamente vinculados al proyecto y deberá informar periódicamente sobre la evolución del sistema y los resultados obtenidos.

La iniciativa no comportará ningún coste económico para la administración autonómica y se enmarca dentro de su estrategia para fomentar el uso de tecnologías avanzadas aplicadas a la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la innovación en la gestión pública. El proyecto tiene una duración inicial de seis meses, con posibilidad ampliarse hasta un máximo de dos años.