Baleares destinará 1,3 millones para que los colegios puedan abrir sus patios las tardes y sábados de todo el curso - CAIB

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará 1,3 millones euros, ampliables en al menos 300.000 euros, para que los colegios de Baleares puedan abrir sus patios las tardes y los sábados durante todo el curso.

Lo ha anunciado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, durante su visita la tarde de este jueves al CEIP Jafudà Cresques, uno de los centros escolares que forma parte de la iniciativa 'Patis Oberts'.

Se trata de una nueva convocatoria de ayudas que permitirá extender el servicio más allá de los periodos vacacionales y ofrecer la apertura de los centros educativos también durante las tardes y los sábados durante todo el periodo lectivo a partir del curso 2026-2027.

La línea de ayudas contará con una dotación inicial de 1,3 millones de euros, ampliable en al menos 300.000 euros, y está dirigida a los ayuntamientos y a las entidades del tercer sector para que puedan organizar este servicio fuera del horario lectivo, ha informado el Govern en un comunicado.

"Cumplimos nuestro compromiso de ampliar este servicio. Esta línea de ayudas ampliará las oportunidades de conciliación para miles de familias de Baleares, poniendo a su disposición nuevos espacios seguros para que los niños puedan jugar, relacionarse y participar en actividades mientras las familias disponen de más herramientas para conciliar", ha destacado Prohens.

La iniciativa 'Patis oberts' se puso en marcha hace dos años con el objetivo de abrir los centros educativos durante los periodos de vacaciones escolares para ofrecer a los niños espacios de juego y convivencia y, al mismo tiempo, facilitar la conciliación de las familias.

Durante el verano, el programa se desarrolla del 20 de junio al 9 de septiembre en un total de ocho centros educativos, con horario de 17.00 a 21.00 horas, y algunos de estos centros también abren los sábados de 9.00 a 13.00 horas.

Durante el primer año participaron cerca de 11.000 niños y, solo durante este mes de julio, ya lo han hecho más de 2.106, unas cifras que para el Ejecutivo autonómico confirman la necesidad de este servicio.

En el caso del Ayuntamiento de Palma, actualmente forman parte del programa los CEIP Cas Capiscol, Can Pastilla, Es Pont, Gabriel Vallseca, El Terreno, Jafudà Cresques, Joan Capó y Miquel Porcel, que durante este verano abren sus instalaciones en diferentes franjas horarias de tarde y, en algunos casos, también los sábados.