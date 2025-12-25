Baleares destinará 1,6 millones de euros a ayudas directas para personas con ELA y sus familias en los dos próximos años

Una sanitaria atiende a un paciente. - CAIB

PALMA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destinará 1,62 millones de euros a las ayudas a la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y sus familias durante los años 2026 y 2027.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este jueves, las ayudas consisten en 1.000 euro mensuales que van destinadas directamente a las personas con un diagnóstico de ELA.

Con esta medida, ha señalado la Conselleria en un comunicado, se pretende mejoras las condiciones y la calidad de vida de los pacientes de esta enfermedad, de sus familias y de sus cuidadores.

Se trata de una iniciativa "pionera" que implantó el Govern en 2024 para hacer frente a los gastos derivados de sus cuidados y atender las reivindicaciones del colectivo de pacientes con ELA y sus familias.

En los dos primeros años han sido atendidas casi un centenar de personas, a las que se pretende mantener el apoyo con esta nueva convocatoria de ayudas.

Con ella, se apoyan las necesidades que surgen en la evolución de esta enfermedad y se refuerza la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

"Damos un paso más siguiendo el compromiso de estos dos últimos años. Esta convocatoria ha convertido a Baleares en pionera respecto al resto de territorios y supone un paso adelante de nuestra comunidad para atender con dignidad a las personas con ELA y a sus familias", ha apuntado la directora general de Atención a la Dependencia y a las personas con Discapacidad, María Castro.