Baleares elaborará un plan para minimizar los riesgos del eclipse solar total y baraja aplicar limitaciones

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares elaborará un plan para minimizar los riesgos del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, que será especialmente visible desde zonas como la Serra de Tramuntana, y baraja la posibilidad de aplicar limitaciones a la movilidad.

El Govern ha constituido este jueves la Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar Total de 2026, de la que formarán parte la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), los consells insulares y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La comisión estará conformada por cuatro grupos que se reunirán una vez al mes, estarán liderados por los directores generales del Govern y se dividirán por temáticas como la movilidad, la prevención, la protección civil y la gestión de riesgos medioambientales; la salud pública; la comunicación y el turismo; y la divulgación científica.

En ellos, según ha explicado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, se abordará desde la planificación de desplazamientos y la protección de los espacios naturales hasta la prevención de riesgos para la salud, las campañas informativas, la coordinación con el sector turístico y el impulso de actividades científicas y educativas.

Con toda esta información, mucha de la cual está todavía por recopilar --como el número de personas que se espera que se desplacen hasta el archipiélago para presenciar el fenómeno, la comisión elaborará un plan de actuación dirigido a minimizar los riesgos potenciales.

"Sabemos, porque nos lo ha trasladado la comunidad científica, que cuando ha habido fenómenos de este estilo en otros lugares, en territorios más grandes, se han producido ciertos problemas de confluencia, oculares o de accidentes. Pueden haber riesgos y se tienen que tratar", ha subrayado.

La también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico ha reconocido que no se descarta la posibilidad de tener que imponer limitaciones a la movilidad con, por ejemplo, el corte de determinadas carreteras.

No obstante, ha insistido en la necesidad de disponer de cuantos más datos mejor para poder tomar las decisiones con el fundamento necesario. "Confío en que entre todas las instituciones seamos capaces de reconducir estas afluencias", ha dicho.

La comisión está orientada a garantizar una gestión coordinada de todas las actuaciones derivadas del eclipse, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto --aproximadamente entre las 19.30 y las 20.30 horas-- y que se en Mallorca se podrá divisar en su totalidad en la Serra de Tramuntana y en algunos municipios del sur.

El foco estará puesto en las medidas relacionadas con la seguridad pública, la protección civil y las emergencias, la movilidad, la salud pública, la comunicación institucional o la divulgación científica.

El objetivo final es elaborar un plan de acción autonómico que permita anticipar riesgos, minimizar impactos y aprovechar las oportunidades que supone este acontecimiento excepcional para Baleares.